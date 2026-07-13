Coupe du Monde 2026 : «Des relents de racisme intolérables», Philippe Diallo craque avant France-Espagne !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France a rendez-vous avec l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde. Avant le coup d'envoi de ce choc, Mariano Rajoy - ancien Premier ministre espagnol - a créé la polémique en proférant des insultes racistes à l'encontre des joueurs tricolores. Sur X, Philippe Diallo - président de la FFF - s'est indigné.

Grâce à sa victoire face au Maroc, l'équipe de France s'est qualifiée pour le dernier carré de la Coupe du Monde 2026. Ce mardi soir, les Bleus vont affronter l'Espagne pour une place en finale, et ce, au AT&T Stadium de Dallas. Avant le coup d'envoi de ce choc, Mariano Rajoy a annoncé la couleur. Toutefois, l'ancien Premier ministre espagnol a dérapé en proférant des insultes racistes à l'encontre des joueurs tricolores.

«Nos joueurs n'ont aucun certificat de nationalité à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol» « Que va-t-il se passer ? Difficile de répondre à cette question. Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable », a déclaré Mariano Rajoy, membre du Parti Populaire - parti libéral conservateur en Espagne - lors d'un entretien accordé à El Debate.