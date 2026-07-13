L’équipe de France est en «mission» : La révélation d’un journaliste en pleine Coupe du monde 2026 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une fois de plus, l’équipe de France a atteint le dernier carré d’une Coupe du Monde. Pour la dernière de Didier Deschamps, les Bleus sont concentrés et souhaitent absolument aller chercher cette troisième étoile. Au sein du vestiaire, les partenaires de Kylian Mbappé se sentent en mission sur ce mondial aux États-Unis.

Ce mardi soir, l’équipe de France a une revanche à prendre. Éliminés par l’Espagne en demi-finale du dernier Euro, les Bleus vont retrouver la « Roja » cette fois-ci en demi-finale de Coupe du Monde. Impériale jusque-là sur la compétition, la France va devoir faire face à un adversaire redoutable. Mais quoi qu’il en soit, les hommes de Didier Deschamps semblent totalement focalisés sur leur objectif, à savoir l’obtention d’une troisième étoile cet été aux États-Unis.

« Depuis le début de la compétition, ils parlent de mission » Pour RMC, le journaliste Fabrice Hawkins en a d’ailleurs dit un peu plus sur la concentration du groupe français pour cette fin de compétition. « Les Bleus sont dans une bulle, mais ils voient tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils sont très connectés, ils ne sont pas dupes de l’optimisme qu’il y a autour, mais ce sont des joueurs qui restent très concentrés. Ils ne veulent pas céder à l’euphorie et Didier Deschamps est là pour leur rappeler qu’absolument rien n’est fait. Mais depuis le début de la compétition, ils parlent de mission sur cette Coupe du Monde », a-t-il révélé.