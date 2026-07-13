Équipe de France - «Personne ne pourra faire mieux» : Zinédine Zidane reçoit un avertissement pour la succession de Didier Deschamps !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, Didier Deschamps a annoncé que la Coupe du monde 2026 serait sa dernière compétition en tant que sélectionneur de l'Equipe de France de football. L'entraîneur de 57 ans va tourner l'un des plus beaux chapitres de l'histoire du football français et Zinédine Zidane devrait donc prendre la succession de son ancien coéquipier. Il sera difficile de faire aussi bien...

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 14 ans, Didier Deschamps connaît ses dernières heures à ce poste en ce moment. L'ancien entraîneur de l'OM a l'occasion d'apporter une nouvelle étoile à la France avant de quitter cette fonction où il a si souvent réussi. En effet, depuis sa prise de fonction, il n'a quasiment jamais déçu, surtout en Coupe du monde. Zinédine Zidane devra prouver qu'il est capable de réaliser également de belles prouesses.

« Je crois qu'il est déjà l'un des plus grands » Dominique Rouch, autrice de la biographie de Didier Deschamps "Ce que je sais de lui", a eu le temps de bien cerner le personnage et forcément, il sera bien difficile de connaître un tel succès à l'avenir au poste de sélectionneur de l'Equipe de France. « Je crois qu'il est déjà l'un des plus grands. Comme sélectionneur, personne ne pourra faire mieux. S'il en est là, c'est grâce à lui. Bien sûr, c'est aussi grâce aux joueurs, mais s'ils sont devenus ce qu'ils sont, c'est aussi parce qu'il a su les sublimer, les mettre en confiance et les rassurer » explique-t-elle à RMC.