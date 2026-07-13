Équipe de France : Voilà pourquoi les joueurs n’ont pas été autorisés à rendre hommage à la mère de Deschamps avec un brassard noir

Amadou Diawara

Endeuillé par la perte de sa mère, Didier Deschamps a quitté le groupe France pendant quelques jours pour assister aux obsèques. Pendant ce temps, les joueurs tricolores ont affronté et battu la Norvège lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. S'ils auraient aimé porté un brassard noir pour rendre hommage à la mère de Didier Deschamps, les Bleus ont vu leur demande être refusée par la FIFA. On vous explique pourquoi.

Après la victoire de l'équipe de France face à l'Irak (3-0, le 22 juin), Didier Deschamps a appris le décès de sa mère. Le sélectionneur des Bleus s'est donc absenté pendant quelques jours pour assister aux obsèques. Privés de Didier Deschamps, les Tricolores ont affronté la Norvège le 26 juin.

La FIFA a refusé la demande de l'équipe de France Emmenés par Guy Stephan, les joueurs de l'équipe de France ont battu la Norvège lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde (4-1). Pour rendre hommage à la mère de Didier Deschamps, ils auraient aimé pouvoir porter un brassard noir pendant la rencontre. Toutefois, la FIFA a refusé la requête des Bleus. D'après RMC Sport, la demande des Tricolores a été rejetée à cause du règlement, qui stipule que seuls les hommages liés à des personnalités du football peuvent faire l'objet d'une autorisation exceptionnelle pour le port d'un brassard noir en compétition officielle.