Coupe du monde 2026 - France/Espagne : «On va leur faire très mal», Dimitri Payet annonce du lourd pour les Bleus !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Impressionné par l’équipe de France depuis le début de la compétition, Dimitri Payet estime que la demi-finale face à l’Espagne ce mardi ne sera pas son match le plus difficile à la Coupe du monde 2026. Pour l’ancien capitaine de l’OM et international français, les Bleus profiteront du jeu de possession de la Roja pour lui faire très mal en contre-attaque.

Avant le choc qui opposera l’équipe de France à l’Espagne ce mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Dimitri Payet s’est confié dans un entretien accordé à La Provence. L’ancien international français (38 sélections), qui avait participé à l’épopée de l’Euro 2016, voit une équipe qui a gagné en expérience par rapport au Mondial au Qatar et qui l'impressionne à tous les niveaux.

« Elle m’impressionne a tous les niveaux » « Je considère cette équipe comme l’une des plus fortes de l’histoire des Bleus ? Une des plus fortes, je ne sais pas, mais en tout cas, c’est une équipe qui dégage beaucoup d’assurance et a de quoi en avoir. Quand on regarde le onze de départ, en rajoutant Saliba on a quand même sept joueurs qui ont plus ou moins participé à la dernière finale au Qatar. Cela amène une stabilité, avec un groupe qui se connaît. Cela se voit, avec quatre ans de plus, on sent qu’il y a de l’expérience. La qualité est indéniable », a déclaré Dimitri Payet.