Coupe du monde 2026 - France/Espagne : «On va leur faire très mal», Dimitri Payet annonce du lourd pour les Bleus !

Impressionné par l’équipe de France depuis le début de la compétition, Dimitri Payet estime que la demi-finale face à l’Espagne ce mardi ne sera pas son match le plus difficile à la Coupe du monde 2026. Pour l’ancien capitaine de l’OM et international français, les Bleus profiteront du jeu de possession de la Roja pour lui faire très mal en contre-attaque.
Avant le choc qui opposera l’équipe de France à l’Espagne ce mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Dimitri Payet s’est confié dans un entretien accordé à La Provence. L’ancien international français (38 sélections), qui avait participé à l’épopée de l’Euro 2016, voit une équipe qui a gagné en expérience par rapport au Mondial au Qatar et qui l'impressionne à tous les niveaux.
« Elle m’impressionne a tous les niveaux »
« Je considère cette équipe comme l’une des plus fortes de l’histoire des Bleus ? Une des plus fortes, je ne sais pas, mais en tout cas, c’est une équipe qui dégage beaucoup d’assurance et a de quoi en avoir. Quand on regarde le onze de départ, en rajoutant Saliba on a quand même sept joueurs qui ont plus ou moins participé à la dernière finale au Qatar. Cela amène une stabilité, avec un groupe qui se connaît. Cela se voit, avec quatre ans de plus, on sent qu’il y a de l’expérience. La qualité est indéniable », a déclaré Dimitri Payet.
« Ce ne sera pas le match le plus difficile qu’on ait eu à jouer »
« Elle m’impressionne à tous les niveaux. J’espère que je ne vais pas porter la poisse, mais lorsque vous avez une défense aussi solide, que vous prenez très peu de buts, que vous avez avec un milieu costaud et des attaquants qui peuvent marquer à tout moment, il y a quand même une symbiose et une assurance de gagner les matchs. J’ai rarement vu les Bleus en difficulté. J’espère que ce ne sera pas le cas contre l’Espagne, mais on voit que lorsqu’un joueur sort, un autre entre et est aussi talentueux. Il y a vraiment de quoi faire », a ajouté l’ancien capitaine de l’OM, avant de se prononcer sur cette demi-finale contre l’Espagne : « Cela n’engage que moi, mais je pense que ce ne sera pas le match le plus difficile qu’on ait eu à jouer. Pas par rapport à nous, mais par rapport à l’Espagne qui est une équipe qui aime avoir le ballon et l’a le plus souvent dans ces matchs. A la perte, on va leur faire très mal avec notre vitesse. »