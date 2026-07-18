Équipe de France : Didier Deschamps s’en va, le «choc violent» vécu à la Coupe du Monde 2026 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Nourrissant de grandes ambitions sur cette Coupe du Monde 2026, l’équipe de France a vu son parcours se stopper brutalement en demi-finale avec une défaite douloureuse face à l’Espagne. Pour Bixente Lizarazu, cet échec constitue un choc dans le parcours de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

Ce samedi soir face à l’Angleterre, Didier Deschamps va diriger son dernier match à la tête de l’équipe de France. Éliminés en demi-finale face à l’Espagne, les Bleus peuvent nourrir de gros regrets sur cette édition 2026 de la Coupe du Monde. Cette élimination violente remet-elle pour autant en cause le bilan positif de Deschamps à la tête de la sélection française ? Consultant pour TF1 et ancien coéquipier du sélectionneur, Bixente Lizarazu a livré son analyse.

« On est passés à côté de l'événement, donc le choc a été très violent » « On est allé en demi-finales, avec un parcours intéressant avant, beaucoup d'espoir, et une attaque extrêmement séduisante. Le problème c'est qu'on a rencontré une montagne comme jamais avant dans la compétition. L'altitude s'est nettement élevée, on a manqué d'oxygène et on est resté bloqués. L'adversaire a été très fort, on est passés à côté de l'événement, donc le choc a été très violent et, au final, on peut dire que c'est un échec et une déception », a ainsi confié l’ancien latéral gauche dans les colonnes de l’Equipe.