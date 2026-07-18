Yan Diomandé : Le problème inattendu qui va plomber son transfert au PSG ?

Alexis Brunet

Après sa très bonne saison avec le RB Leipzig, Yan Diomandé est un homme très convoité sur le mercato. L’international ivoirien plait notamment au PSG, avec qui un accord existerait d’ailleurs déjà. Toutefois, le transfert n’est pas encore bouclé et l’agence qui représente les intérêts de l’attaquant poserait actuellement de gros problèmes.

Avec le départ de Gonçalo Ramos et celui à venir de Kang-in Lee, voire de Randal Kolo Muani, le PSG se retrouve dans l’obligation de se renforcer d’un point de vue offensif. Luis Campos a bien évidemment quelques pistes et le conseiller football parisien souhaiterait faire signer en priorité le jeune ailier du RB Leipzig, Yan Diomandé. Aux dernières nouvelles, un accord existerait d’ailleurs déjà entre le club de la capitale et l’international ivoirien qui était présent à la Coupe du monde.

Gros problème dans le dossier Diomandé Le PSG est donc bien parti pour recruter Yan Diomandé, mais le dossier n’est pas encore bouclé. Selon le journaliste Romain Molina qui s’est exprimé sur X, l’agence qui représente l’international ivoirien poserait d’ailleurs problème. « Y a-t-il d'autres agences de joueurs là dehors qui sont aussi désastreuses que Roc Nation en ce moment ? Elles ont réussi à transformer ce qui ressemblait à une affaire simple (Diomandé) en un chaos absolu en réclamant tout et son contraire, avec une foule de personnes différentes impliquées. Tout cela en oubliant de régler les diverses procédures légales concernant les droits à l'image ou avec ses anciens agents… »