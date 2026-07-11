Transfert de Kolo Muani : Trois clubs se l'arrachent, le PSG va devoir trancher !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani ne fait plus du tout partie des plans de Luis Enrique. Cet été, l’attaquant français devrait être vendu. Mais alors que la Juventus ne semble pas avoir les moyens de finaliser l’opération, trois autres clubs ont déjà formulé une offre au joueur de 27 ans.

Le mercato estival du PSG est en pleine action. Pour le moment, le club parisien semble focalisé sur les ventes de plusieurs éléments jugés indésirables. Alors que Gonçalo Ramos a été vendu contre 74M€ du côté de l’AC Milan et que Kang-In Lee devrait prendre le chemin de l’Atlético de Madrid contre 40M€, le club de la capitale va devoir gérer l’épineux dossier Randal Kolo Muani. Prêté depuis un an et demi à la Juventus puis à Tottenham, l’attaquant français devrait définitivement quitter le PSG dans les prochaines semaines.

La Juventus ne peut pas aller au-delà de 38M€ Mais si jusque-là, la priorité de Randal Kolo Muani était de rejoindre la Juventus, la « Vieille Dame » ne dispose pas des fonds nécessaires afin de finaliser le transfert. Comme l’indique le Corriere Dello Sport ce samedi, la Juve a proposé 38M€ pour le Français, mais ne peut pas atteindre les 50M€ réclamés par le PSG dans cette opération. Surtout, le club parisien semble lassé de l’attitude des « Bianconeri » dans ce dossier, alors que l’été dernier déjà, le club italien n’avait pas réussi à trouver les liquidités nécessaires afin de tout boucler…