Transfert de Kolo Muani : Trois clubs se l'arrachent, le PSG va devoir trancher !

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani ne fait plus du tout partie des plans de Luis Enrique. Cet été, l’attaquant français devrait être vendu. Mais alors que la Juventus ne semble pas avoir les moyens de finaliser l’opération, trois autres clubs ont déjà formulé une offre au joueur de 27 ans.
Le mercato estival du PSG est en pleine action. Pour le moment, le club parisien semble focalisé sur les ventes de plusieurs éléments jugés indésirables. Alors que Gonçalo Ramos a été vendu contre 74M€ du côté de l’AC Milan et que Kang-In Lee devrait prendre le chemin de l’Atlético de Madrid contre 40M€, le club de la capitale va devoir gérer l’épineux dossier Randal Kolo Muani. Prêté depuis un an et demi à la Juventus puis à Tottenham, l’attaquant français devrait définitivement quitter le PSG dans les prochaines semaines.
La Juventus ne peut pas aller au-delà de 38M€
Mais si jusque-là, la priorité de Randal Kolo Muani était de rejoindre la Juventus, la « Vieille Dame » ne dispose pas des fonds nécessaires afin de finaliser le transfert. Comme l’indique le Corriere Dello Sport ce samedi, la Juve a proposé 38M€ pour le Français, mais ne peut pas atteindre les 50M€ réclamés par le PSG dans cette opération. Surtout, le club parisien semble lassé de l’attitude des « Bianconeri » dans ce dossier, alors que l’été dernier déjà, le club italien n’avait pas réussi à trouver les liquidités nécessaires afin de tout boucler…
Le Borussia Dortmund, Crystal Palace, et Aston Villa sont dans le coup
Comme l’indique le Corriere Dello Sport, trois autres clubs sont déjà à l’affût afin de récupérer le buteur de 27 ans. Le quotidien transalpin révèle que Crystal Palace, Aston Villa, mais aussi le Borussia Dortmund ont également formulé des offres pour Randal Kolo Muani. Désormais, le PSG va devoir trancher, et se montrera assurément à l’écoute des meilleures propositions. Affaire à suivre de près…