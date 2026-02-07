Un nouvel entraîneur à l'OM : L'information sur le successeur imaginé de De Zerbi !

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi, Roberto De Zerbi traverse sans aucun doute sa pire période à l’Olympique de Marseille. Un départ a même été évoqué pour l’Italien après l’élimination en Ligue des Champions, avec plusieurs noms qui fusent déjà concernant son potentiel successeur.

Est-ce déjà la fin ? Le début d’année 2026 est catastrophique pour Roberto De Zerbi, qui a notamment vu son équipe se faire lamentablement éliminer de la Ligue des Champions. Et ça ne va pas mieux en Ligue 1, avant un Classique face au PSG qui pourrait bien compliquer encore plus les choses à l’OM.

Je vois bien Regragui à l'OM après De Zerbi sauf si ce dernier reste cinq ans comme promis.... pic.twitter.com/xHJ6VnIvAX — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 6, 2026

De Zerbi déjà sur le départ ? Dans ce contexte, il n’a pas fallu attendre longtemps pour entendre parler de l’avenir du technicien italien de 46 ans, dont le contrat se termine en juin 2027. Dès le lendemain de la catastrophe en Ligue des Champions, plusieurs sources ont annoncé un possible départ de De Zerbi, qui est finalement resté. A moins d’un nouvel accident de taille au cours des prochains mois, il devrait d’ailleurs rester sur le banc de l’OM au moins jusqu’à la fin de la saison. Mais après ?