«Je le vois bien à l'OM...» : Changement d'entraîneur à Marseille ? L'offre inattendue

Les montagnes russes à Marseille. Ou plutôt loin de la cité phocéenne. L'OM a pris la porte en Ligue des champions en Belgique à Bruges et a connu un coup d'arrêt sur la pelouse du Paris FC. Le tout avec deux succès précieux contre le RC Lens et le Stade Rennais en Ligue 1 ainsi qu'en Coupe de France. A l'image des résultats, la continuité de Roberto De Zerbi a été changeante en Provence. Au point où un entraîneur a été proposé sur les réseaux sociaux par un journaliste.

Il y a une semaine, les espoirs européens de l'OM s'envolaient dans le ciel de Bruges, mais pas seulement. Les hommes de Roberto De Zerbi étaient corrigés par le Club Brugge (0-3) et étaient définitivement éliminés par le Benfica Lisbonne, tombeur du Real Madrid (4-2). De quoi remettre en question son avenir dans la cité phocéenne ? Une réunion avait eu lieu entre les dirigeants marseillais et le coach italien à Paris lors de la mise au vert de l'OM pour affronter le Paris FC à Jean Bouin (2-2). « J'ai la force pour rester à Marseille cinq ou six ans car j'aime ça, c'est ma passion. Ce qui m'énerve, c'est le manque de régularité, le sentiment d'impuissance. Ce sont des défaites qui vous marquent, mais on a la force de se relever, comme on l'a toujours fait, avec nos qualités humaines et sportives. Avec deux victoires, on verrait aussi les choses d'une autre manière ».

Attendons un peu pour le dossier Regragui 🇲🇦



Pour rappel, il avait présenté sa démission après la CAN en Côte d'Ivoire et les plus hautes instances du pays lui avaient demandé de continuer — Romain Molina (@Romain_Molina) February 6, 2026

«Je vois bien Regragui à l'OM» Roberto De Zerbi est préparé, mentalement, à poursuivre son aventure à l'Olympique de Marseille entamée fin juin 2024. Contractuellement lié au club phocéen jusqu'à la fin de la saison prochaine, l'ex-technicien de Brighton n'a aucune garantie de continuer à l'OM malgré les déclarations de son président Pablo Longoria ou les siennes. Sur X, le journaliste Nabil Djellit s'est projeté sur sa succession avec une option particulière : Walid Regragui. « Je vois bien Regragui à l'OM après De Zerbi sauf si ce dernier reste cinq ans comme promis ».