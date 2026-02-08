Luis Enrique craque complètement et s’en prend à un journaliste !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique ne se catégorise clairement pas comme l’ami des journalistes. Le technicien du PSG mène la vie dure à certains et il a parfois des échanges houleux avec d’autres. Si la plupart du temps cela reste toutefois maîtrisé, il y a une fois où l’Espagnol a complètement craqué et s’en est pris à un journaliste.

A l’été 2023, le PSG avait fait le choix de miser sur Luis Enrique pour prendre la succession de Christophe Galtier. L’Espagnol est alors arrivé avec des méthodes très claires. Ce dernier ne se soucie pas des statuts et il fait jouer qui le mérite. C’est ainsi que dernièrement, plusieurs jeunes Parisiens ont eu leur chance, comme Quentin Ndjantou ou bien Ibrahim Mbaye par exemple.

Luis Enrique termine sa conférence de presse d'avant-match par une masterclass. pic.twitter.com/u7DEnNmps7 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 7, 2026

Luis Enrique n’aime pas les journalistes Avec Luis Enrique, tout le monde peut avoir sa chance, mais encore faut-il respecter certaines règles. Le coach du PSG se montre très strict et il faut respecter certaines règles, notamment par rapport à l’investissement, aux horaires ou bien à l’alimentation. Le technicien espagnol peut donc se montrer sévère avec ses joueurs et même parfois avec les journalistes. L’ancien entraîneur du Barça ne les apprécie pas forcément et il a plusieurs fois eu des conflits ou des comportements limites avec certains.