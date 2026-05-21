Mercato - Ça bouge à l’OM : Quel joueur doit partir en priorité cet été ?

La rédaction

De grands changements sont en train de s’opérer à l’OM. Le club phocéen a changé de président et de directeur sportif. En conséquence, plusieurs joueurs pourraient être amenés à faire leurs valises et quitter la formation marseillaise cet été. Mais qui doit partir en priorité lors du mercato estival ? C’est notre sondage du jour !

La saison ayant été particulièrement chaotique, l’OM est en train d’opérer de nombreux changements. Après avoir nommé son nouveau président en la personne de Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions en juillet prochain, le club phocéen semble avoir trouvé son nouveau directeur sportif avec Grégory Lorenzi. La formation marseillaise devrait ainsi changer de projet, et plusieurs joueurs pourraient par conséquent être invités à faire leurs valises.

Greenwood et Balerdi sur le départ ? L’OM pourrait notamment se séparer de Mason Greenwood, qui dispose d’une plutôt bonne valeur marchande. Les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient en profiter pour renflouer leurs caisses et réduire leur déficit de plus de 100M€ sur les trois dernières saisons. L'attaquant de 24 ans serait convoité par la Juventus en Serie A, mais aussi par l'Arabie Saoudite. D’autres joueurs ont été évoqués sur le départ récemment comme Leonardo Balerdi. Le défenseur central argentin n’a pas échappé aux critiques sur cet exercice 2025-2026. Son cycle sur la Canebière serait terminé, malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2028.