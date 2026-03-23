Le PSG a résolu un gros problème : Voilà le joueur qui change tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre l'OGC Nice samedi soir, le PSG a repris la tête de la Ligue 1 en s'imposant assez largement à l'Allianz Riviera (4-0). Une rencontre qui a d'ailleurs peut-être permis aux Parisiens de trouver enfin la solution à un problème qui était devenu vraiment inquiétant.

Ces dernières semaines, le PSG a nourri un paradoxe assez incroyable. Intraitables lors des séances de tirs-au-but depuis un an, les Parisiens ont en revanche enchaîné les échecs sur penalty en match. Que ce soit Vitinha, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, tous ont connu l'échec. Par conséquent, samedi soir face à l'OGC Nice, c'est Nuno Mendes qui s'y est collé. Et avec succès cette fois-ci. A tel point que Walid Acherchour estime que le Portugais a résolu le problème.

❤️💙🎙️🇪🇸 Luis Enrique : «Nuno Mendes est-il désormais le tireur de penalties attitré de l'équipe ? J'ai la chance d'avoir beaucoup de tireurs. On l'a montré. C'est important de leur donner de la confiance. C'est Marquinhos ou Vitinha qui décident du tireur. Ça dépend du match, du… pic.twitter.com/laH9vXssnV — Paris No Limit (@Xparisnolimit) March 22, 2026

Nuno Mendes, la solution au problème sur penalty ? « On a trouvé un tireur de penalty au PSG. On en avait parlé lorsque Désiré Doué avait raté son penalty, on se posait la question et on avait fait des débats sur le fait que cela pourrait devenir un souci les tireurs du PSG qui rataient sans cesse que ce soir Dembélé, Vitinha et donc Doué. Et là Nuno Mendes, c'est ficelle. C'est 100% de réussite, c'est très bien tiré », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.