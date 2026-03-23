Le PSG a résolu un gros problème : Voilà le joueur qui change tout !

Contre l'OGC Nice samedi soir, le PSG a repris la tête de la Ligue 1 en s'imposant assez largement à l'Allianz Riviera (4-0). Une rencontre qui a d'ailleurs peut-être permis aux Parisiens de trouver enfin la solution à un problème qui était devenu vraiment inquiétant.
Ces dernières semaines, le PSG a nourri un paradoxe assez incroyable. Intraitables lors des séances de tirs-au-but depuis un an, les Parisiens ont en revanche enchaîné les échecs sur penalty en match. Que ce soit Vitinha, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, tous ont connu l'échec. Par conséquent, samedi soir face à l'OGC Nice, c'est Nuno Mendes qui s'y est collé. Et avec succès cette fois-ci. A tel point que Walid Acherchour estime que le Portugais a résolu le problème.
Nuno Mendes, la solution au problème sur penalty ?
« On a trouvé un tireur de penalty au PSG. On en avait parlé lorsque Désiré Doué avait raté son penalty, on se posait la question et on avait fait des débats sur le fait que cela pourrait devenir un souci les tireurs du PSG qui rataient sans cesse que ce soir Dembélé, Vitinha et donc Doué. Et là Nuno Mendes, c'est ficelle. C'est 100% de réussite, c'est très bien tiré », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.
«On a trouvé un tireur de penalty au PSG»
Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Luis Enrique s'est évidemment montré satisfait, tout en refusant d'affirmer clairement que Nuno Mendes est devenu le tireur numéro 1 : « J'ai la chance d'avoir beaucoup de buteurs en général, de joueurs qui ont la capacité et ils l'ont montré pendant cette dernière saison. Chaque fois qu'il y a eu des tirs au but, on a montré notre capacité. Mais je pense que c'est important de leur donner de la confiance. C'est Marquinhos ou Vitinha qui décide qui est le tireur de penalty. Ça dépend de chaque match, ça dépend du moment du match, de la confiance qu'ils ont. On a beaucoup de joueurs et c'est normal que seuls les joueurs qui frappent les penaltys puissent les rater. On a confiance tout le temps, en tous les buteurs. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, c'était Nuno (Mendes) et il a tiré. Le prochain match, ça peut être Vitinha, Ousmane, Doué, Kvara, Lee. Il y a beaucoup de joueurs qui frappent les penaltys. »