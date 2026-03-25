La demande «impossible» du PSG qui fait réagir sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

Le PSG fait encore parler ces derniers jours. Le club de la capitale cherche un moyen d’alléger son calendrier pour pouvoir aborder au mieux la double confrontation contre Liverpool en Ligue des champions. Mais une demande parisienne est jugée « impossible » et n’a pas manqué de faire réagir sur La Chaîne L’Equipe.

Encore en lice en Ligue des champions, le PSG cherche un moyen d’aborder au mieux sa double confrontation contre Liverpool. Le club de la capitale souhaiterait arranger son calendrier afin que les joueurs de Luis Enrique puissent souffler entre les deux rencontres, comme lors des huitièmes de finale contre Chelsea. Les Rouge-et-Bleu ont alors fait une demande auprès de la LFP.

Le PSG «a peur» d'un club : Un journaliste balance le nom à la télévision ! https://t.co/Lzq5cppYgY — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Le PSG veut arranger son calendrier en Ligue 1 Le PSG aimerait en effet reporter le choc contre le RC Lens en Ligue 1, programmé entre les rencontres aller et retour contre Liverpool. Si les Sang et Or ont déjà manifesté leur refus, la décision finale revient à la Ligue. Et cette situation n’a pas manqué de faire réagir sur La Chaîne L’Equipe, où un dénouement du feuilleton inquiète particulièrement.