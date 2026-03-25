La demande «impossible» du PSG qui fait réagir sur La Chaîne L’Equipe !

Le PSG fait encore parler ces derniers jours. Le club de la capitale cherche un moyen d’alléger son calendrier pour pouvoir aborder au mieux la double confrontation contre Liverpool en Ligue des champions. Mais une demande parisienne est jugée « impossible » et n’a pas manqué de faire réagir sur La Chaîne L’Equipe.
Encore en lice en Ligue des champions, le PSG cherche un moyen d’aborder au mieux sa double confrontation contre Liverpool. Le club de la capitale souhaiterait arranger son calendrier afin que les joueurs de Luis Enrique puissent souffler entre les deux rencontres, comme lors des huitièmes de finale contre Chelsea. Les Rouge-et-Bleu ont alors fait une demande auprès de la LFP.
Le PSG veut arranger son calendrier en Ligue 1
Le PSG aimerait en effet reporter le choc contre le RC Lens en Ligue 1, programmé entre les rencontres aller et retour contre Liverpool. Si les Sang et Or ont déjà manifesté leur refus, la décision finale revient à la Ligue. Et cette situation n’a pas manqué de faire réagir sur La Chaîne L’Equipe, où un dénouement du feuilleton inquiète particulièrement.
«Ce serait tellement invraisemblable»
« J’ai eu un président de club hier [lundi], et il m’a dit ‘C’est tellement gros cette histoire de report, ce serait tellement dingue’, il pense à un sketch. C’est-à-dire au PSG qui fait semblant, à la Ligue qui dit non pour qu’elle s’en sorte à peu de frais après le fiasco du report contre Nantes. Ce serait tellement invraisemblable, je ne peux pas croire qu’ils vont faire ça. On a un suspens magnifique en l’état, qui ne sera pas le même dans un mois. Ils ont la responsabilité du produit, ils ne peuvent pas le flinguer dans ces proportions, d’autant que Lens a très bien communiqué. Ça me semble impossible » a confié Gregory Schneider sur le plateau de L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe. À suivre...