Mercato - PSG : La réaction inattendue sur un départ d’Ousmane Dembélé !

Alexis Brunet

Depuis 2023, Ousmane Dembélé fait le bonheur du PSG avec qui il a remporté de nombreux trophées, et notamment le Ballon d’or. Le Français est sous contrat avec Paris jusqu’en 2028 et il négocie actuellement une prolongation avec les dirigeants du club de la capitale. Mais le champion d’Europe pourrait avoir une réaction assez inattendue dans ce dossier.

Même si le PSG s’est révélé être une véritable équipe depuis l’arrivée de Luis Enrique, certaines individualités se démarquent quand même. On peut citer notamment Ousmane Dembélé qui a été pour beaucoup dans le sacre parisien en Ligue des champions la saison dernière et qui a été récompensé par un Ballon d’or. Très attaché à son joueur, le club de la capitale est d’ailleurs en train de négocier une prolongation de contrat avec lui.

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Eden Hazard 🇧🇪 valide Ousmane Dembélé :



« On sait tous qu'Ousmane a un talent incroyable et ça, on l'a vu déjà depuis une dizaine… pic.twitter.com/4TfJA2qHXv — Actu Foot (@ActuFoot_) April 12, 2026

« Ça dépend de ce qu’Ousmane Dembélé aura sur la table » Ousmane Dembélé ne serait pas contre l’idée de prolonger au PSG, mais il ne faut pas éliminer la possibilité que le Ballon d’or quitte Paris. Dans L’Équipe de Greg, le journaliste Loïc Tanzi s’est plutôt montré prudent dans ce dossier. « C’est toujours pareil, c’est le marché. Ça dépend de ce qu’Ousmane Dembélé aura sur la table. Je mets l’Arabie saoudite de côté parce qu’il aura plus d’argent là-bas quoi qu’il arrive. Mais je ne sais pas, si imaginons, un Real Madrid arrive demain et met 3M€ (par mois), est-ce qu’il se dira qu’il préfère 2M€ au PSG ou 3M€ au Real Madrid ? Ce sont des informations que nous n’avons pas encore parce qu’il n’a pas les contrats sur la table. »