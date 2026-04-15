Un joueur de l’OM en galère : «Il a pris un coup de bambou sur le crâne»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’instar de plusieurs cadres de l’effectif, un joueur de l’OM déçoit par ses performances jugées irrégulières depuis le début de la saison. Le club pourrait même s’en séparer l’été prochain, mais un observateur a tenu à relativiser ses difficultés, mettant en avant un épisode compliqué qu’il a dû digérer dernièrement.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable à l’OM, mais sa deuxième saison à Marseille n’est pas à la hauteur de la première. À l’instar d’autres cadres de l’effectif, comme par exemple Geronimo Rulli, les performances du milieu de terrain âgé de 30 ans n’ont pas toujours convaincu et il fait partie des joueurs dont l’avenir interroge.

Mercato - OM : Un taulier du vestiaire sur le départ cet été ? https://t.co/HA9Lgnr78c — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Je ne peux pas m’empêcher de les mettre en relation avec la déception qu’il vient de connaitre lors de l’élimination du Danemark » Dans un entretien accordé à La Provence, Marc Libbra s’est exprimé sur Pierre-Emile Hojbjerg, rappelant la non-qualification du Danemark pour la Coupe du monde 2026 après sa défaite face à la République tchèque (2-2, 3-1 aux t.a.b.) : « Quand je vois les difficultés d’un Pierre-Emile Hojbjerg par exemple, je ne peux pas m’empêcher de les mettre en relation avec la déception qu’il vient de connaitre lors de l’élimination du Danemark en qualifications pour la Coupe du monde. C’est un des joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison avec Mason Greenwood et il a pris un coup de bambou sur le crâne. Il faut mesurer ce qu’il a vécu. »