Un joueur de l’OM en galère : «Il a pris un coup de bambou sur le crâne»

À l’instar de plusieurs cadres de l’effectif, un joueur de l’OM déçoit par ses performances jugées irrégulières depuis le début de la saison. Le club pourrait même s’en séparer l’été prochain, mais un observateur a tenu à relativiser ses difficultés, mettant en avant un épisode compliqué qu’il a dû digérer dernièrement.
Arrivé à l’été 2024 en provenance de Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable à l’OM, mais sa deuxième saison à Marseille n’est pas à la hauteur de la première. À l’instar d’autres cadres de l’effectif, comme par exemple Geronimo Rulli, les performances du milieu de terrain âgé de 30 ans n’ont pas toujours convaincu et il fait partie des joueurs dont l’avenir interroge.
« Je ne peux pas m’empêcher de les mettre en relation avec la déception qu’il vient de connaitre lors de l’élimination du Danemark »
Dans un entretien accordé à La Provence, Marc Libbra s’est exprimé sur Pierre-Emile Hojbjerg, rappelant la non-qualification du Danemark pour la Coupe du monde 2026 après sa défaite face à la République tchèque (2-2, 3-1 aux t.a.b.) : « Quand je vois les difficultés d’un Pierre-Emile Hojbjerg par exemple, je ne peux pas m’empêcher de les mettre en relation avec la déception qu’il vient de connaitre lors de l’élimination du Danemark en qualifications pour la Coupe du monde. C’est un des joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison avec Mason Greenwood et il a pris un coup de bambou sur le crâne. Il faut mesurer ce qu’il a vécu. »
Hojbjerg vers un départ cet été ?
Toutefois, les difficultés de l’international danois (95 sélections) ne date pas d’il y a 15 jours et cet épisode récent n’explique en rien ses performances irrégulières depuis le début de la saison. Cela n'empêche pas Pierre-Emile Hojbjerg de conserver une belle cote sur le marché des transferts. Le Corriere dello Sport indiquait récemment que la Juventus, l’Inter Milan et l’AS Rome seraient intéressés par le capitaine de l’OM, sous contrat jusqu’en juin 2028.