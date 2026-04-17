Mercato - OM : Le verdict est tombé pour l’avenir de Bilal Nadir !

Cet été, l’OM va devoir gérer plusieurs dossiers entre les arrivées et les départs et le mercato promet donc d’être agité. En ce qui concerne Bilal Nadir, l’hypothèse la plus probable actuellement semble être celle d’une nouvelle aventure loin de Marseille. Le jeune milieu offensif ne devrait pas prolonger son contrat avec le club phocéen.
Sous le mandat de Pablo Longoria, l’OM a connu beaucoup d’instabilité. De nombreux joueurs arrivaient et partaient, ce qui n’était pas vraiment bénéfique pour le club phocéen. Stéphane Richard est déterminé à changer cela, mais l’été devrait quand même être agité du côté de Marseille. Plusieurs joueurs sont d’ailleurs sur le départ, dont un grand espoir olympien.
Bilal Nadir se dirige tout droit vers un départ
Arrivé en 2021 à l’OM, Bilal Nadir a commencé par évoluer avec la réserve et il a pu faire ses débuts en équipe professionnelle en 2023. Le milieu offensif de 22 ans fait partie des jeunes joueurs les plus talentueux du club phocéen, mais cela ne devrait pas lui permettre de rester. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le Franco-marocain se dirige tout droit vers un départ de cet été. Les discussions pour sa prolongation de contrat sont au point mort et Habib Beye ne semble pas compter sur lui. Il devrait donc quitter le sud de la France librement dans les prochains mois.
Bilal Nadir a des prétendants
Preuve que l’OM ne compte plus sur Bilal Nadir, son temps de jeu a clairement chuté et il n’a disputé que 4 petites minutes en Ligue 1 depuis le 20 février dernier. Le milieu offensif pourrait toutefois rester eau sein du championnat français car des clubs de l'Hexagone seraient intéressés par son profil. Il aurait également des touches du côté de l’Espagne et en Angleterre. Il ne devrait donc pas avoir de mal à rebondir, mais Marseille pourrait avoir des regrets si le joueur formé à l’OGC Nice se met à flamber ailleurs.