Mercato - OM : Le verdict est tombé pour l’avenir de Bilal Nadir !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM va devoir gérer plusieurs dossiers entre les arrivées et les départs et le mercato promet donc d’être agité. En ce qui concerne Bilal Nadir, l’hypothèse la plus probable actuellement semble être celle d’une nouvelle aventure loin de Marseille. Le jeune milieu offensif ne devrait pas prolonger son contrat avec le club phocéen.

Sous le mandat de Pablo Longoria, l’OM a connu beaucoup d’instabilité. De nombreux joueurs arrivaient et partaient, ce qui n’était pas vraiment bénéfique pour le club phocéen. Stéphane Richard est déterminé à changer cela, mais l’été devrait quand même être agité du côté de Marseille. Plusieurs joueurs sont d’ailleurs sur le départ, dont un grand espoir olympien.

Mercato - L’OM valide un transfert à 15M€ : Un taulier du vestiaire sur le départ ? https://t.co/gb6AoF2HG5 — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Bilal Nadir se dirige tout droit vers un départ Arrivé en 2021 à l’OM, Bilal Nadir a commencé par évoluer avec la réserve et il a pu faire ses débuts en équipe professionnelle en 2023. Le milieu offensif de 22 ans fait partie des jeunes joueurs les plus talentueux du club phocéen, mais cela ne devrait pas lui permettre de rester. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le Franco-marocain se dirige tout droit vers un départ de cet été. Les discussions pour sa prolongation de contrat sont au point mort et Habib Beye ne semble pas compter sur lui. Il devrait donc quitter le sud de la France librement dans les prochains mois.