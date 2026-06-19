Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé imite Luis Enrique avec l'équipe de France !

Alexis Brunet

Pendant une saison, Kylian Mbappé a travaillé avec Luis Enrique au PSG et cela lui a peut-être donné des idées. Ce mercredi, on a pu apercevoir l’attaquant du Real Madrid observer l’entraînement de l’équipe de France en hauteur. Le coach espagnol a pris l’habitude de faire cela à Paris grâce à une nacelle, ce qui lui permet de mieux voir les choses.

Après sa victoire contre le Sénégal lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde (3-1), l’équipe de France s’entraîne pour sa prochaine rencontre face à l’Irak lundi soir à 23H. Ce mercredi, les remplaçants des Bleus ont d’ailleurs effectué un match amical face aux jeunes du New England Revolution. Une opposition à laquelle n’a pas pris part Kylian Mbappé. Le capitaine tricolore a d’ailleurs innové en se positionnant dans la tribune réservée aux journalistes pour regarder la rencontre, comme on peut le voir sur une vidéo publiée par les réseaux sociaux de l’équipe de France.

Luis Enrique a déjà regardé les matchs du PSG en tribunes Grâce à ce positionnement, Kylian Mbappé peut mieux observer la rencontre et cela rappelle bien évidemment les agissements de Luis Enrique. Depuis son arrivée au PSG, le technicien espagnol a souvent pris place en tribunes pour observer au moins la première période de son équipe lors de certains matchs de Ligue 1. À l’entraînement, le coach parisien utilise aussi parfois une nacelle pour se positionner en hauteur et ainsi avoir une meilleure vue lors de certains exercices.