Équipe de France : Transfert annoncé en pleine Coupe du monde, c’est validé par Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ibrahima Konaté et Kylian Mbappé vont partager leur quotidien désormais. Une fois la Coupe du monde terminée et leur coupure estivale passée, les deux internationaux français prendront la direction de Valdebebas, centre d'entraînement du Real Madrid. Jeudi, la Casa Blanca a officiellement communiquée la signature du défenseur français qui a quitté Liverpool fin mai en tant qu'agent libre. Une nouvelle qui a eu le mérite de ravir Mbappé.

« Il y a cinq ans, je suis arrivé ici en tant que jeune joueur plein de rêves. Aujourd’hui, je pars avec des souvenirs qui m’accompagneront toute ma vie ». Le 31 mai dernier, en parallèle de son arrivée au château de Clairefontaine pour la préparation de la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France, Ibrahima Konaté annonçait son départ de Liverpool par le biais d'un post Instagram après cinq saisons passées sur les bords de la Mersey. « Représenter ce club a été un honneur. Nous avons partagé ensemble des moments incroyables… des hauts et des bas, des trophées, des défis, des amitiés pour la vie, ainsi que des moments déchirants qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, aucun n’étant plus douloureux que la perte de notre frère Diogo ».

«Je suis profondément attristé de ne pas avoir eu l’occasion de vous dire au revoir à tous» « À mes coéquipiers, à mes entraîneurs, au staff et à tous ceux qui travaillent en coulisses, merci de m’avoir aidé à progresser jour après jour. Aux supporters… merci pour votre amour, votre énergie et votre incroyable soutien. Anfield est vraiment un endroit spécial, et jouer devant vous était quelque chose que je n’ai jamais pris pour acquis. Je suis profondément attristé de ne pas avoir eu l’occasion de vous dire au revoir à tous lors du dernier match. À ce moment-là, je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je porterais ce maillot devant vous ». a poursuivi le défenseur central de l'équipe de France. A 27 ans, Konaté a accepté l'approche du Real Madrid en signant un contrat de quatre saisons, le liant au club madrilène jusqu'en juin 2030.