Mercato - PSG : Un joueur veut quitter Paris, un chèque de 35M€ est réclamé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG il y a trois ans déjà, Kang-In Lee se rapproche activement d’un départ cet été. Le Sud-Coréen de 25 ans a demandé à quitter le club afin de bénéficier de plus de temps de jeu. Et si l’ailier droit a déjà donné son accord à l’Atlético de Madrid, Paris réclame 35M€ pour s’en séparer d’après la presse espagnole.

Le PSG pourrait connaître certains départs cet été. Si le nom de Gonçalo Ramos est revenu avec insistance du côté de certaines formations italiennes, c’est également le cas pour Kang-In Lee. Recruté il y a trois ans en provenance de Majorque contre 22M€, le Sud-Coréen se rapproche petit à petit d’un départ. Le club parisien pourrait accepter de s’en séparer, mais à condition qu’une belle offre arrive sur la table.

Le PSG réclame au moins 35M€ pour Lee Et à en croire les dernières révélations de Mundo Deportivo, cette dernière pourrait arriver prochainement. En effet, le média catalan révèle que Kang-In Lee a déjà donné son accord à l’Atlético de Madrid en vue d’une arrivée cet été. Après avoir manqué la signature de Bernardo Silva qui a décidé de rejoindre le Real Madrid, les « Colchoneros » ont décidé de miser sur le numéro 19 du PSG. D’après MD, Paris réclame au minimum 35M€ pour la vente de son joueur, et reste désormais à savoir si ce montant conviendra au club madrilène, qui était déjà intéressé par Lee l’hiver dernier.