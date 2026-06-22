PSG - «Ils n’accepteront pas de négocier» : Le verdict est annoncé pour le transfert de Julian Alvarez !

Pierrick Levallet

Afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine, le PSG a activé de nombreuses pistes sur le mercato. Le club de la capitale gardait notamment toujours un œil sur la situation de Julian Alvarez ces derniers jours. Mais l’Atlético de Madrid ne semble pas vouloir bouger de ses positions avec l’international argentin.

Après le second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a visiblement prévu un mercato animé cet été. Le club de la capitale aurait activé plusieurs pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Julian Alvarez. D’après la presse espagnole, les Rouge-et-Bleu garderaient toujours un œil sur la situation de l’international argentin. Son profil semblerait toujours plaire aux dirigeants parisiens, qui ne seraient pas contre l'offrir à Luis Enrique pour la saison prochaine dans l'optique de régénérer son effectif. Seulement, l’Atlético de Madrid ne semble pas vouloir bouger de ses positions pour le champion du monde 2022.

«Julián Álvarez va rester à l’Atlético de Madrid» « Julián Álvarez va rester à l’Atlético de Madrid. Ils n’accepteront pas de négocier ; la question est de savoir s’il se présentera ou non à la pré-saison » a ainsi expliqué le journaliste Roberto Gomez à Radio MARCA. Les Colchoneros semblent décidés à ne pas vendre l’attaquant de 26 ans, malgré les nombreux clubs désireux de le recruter cet été.