«Il va me manquer» : Le drame qui fait craquer Christophe Dugarry sur RMC...

Axel Cornic

Le football français a été secoué par une triste nouvelle ce mercredi, avec le décès d'Éric Roy. La famille de l’entraineur du Stade Brestois a publié un long message pour l’annoncer, révélant qu’il se battait contre un cancer du pancréas depuis plus de trois ans. Les réactions et les hommages ont été nombreux, comme celui d’un Christophe Dugarry très touché.

L’enthousiasme de la Coupe du monde s’est brusquement calmé ce mercredi, au lendemain de la victoire de l’équipe de France sur le Sénégal (3-1). Car le football français est sous le choc, avec la mort annoncée d'Éric Roy à 58 ans, après avoir longtemps lutté contre la maladie.

Le football français sous le choc C’est la famille de l’entraineur du Stade Brestois qui a annoncé cette triste nouvelle, via son compte Instagram. « Nous avons la très grande tristesse de vous annoncer le décès de notre papa et mari. Depuis trois ans et demi, papa se battait contre un cancer du pancréas » peut-on lire dans ce message, avec également un mot pour les supporters du Stade Brestois, qu’il a mené jusqu’en Ligue des Champions. « Votre accueil, votre soutien, votre ferveur et votre amour l'ont profondément touché. Cette force l'a accompagné bien plus que vous ne pouvez l'imaginer ».