Transfert de Michael Olise : Le Real Madrid active un plan B à 100M€ ?

Pierrick Levallet

Sensationnel avec le Bayern Munich cette saison, Michael Olise est en train de marquer les esprits avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Le joueur de 24 ans serait notamment dans le viseur du Real Madrid cet été. Les Merengue sembleraient toutefois avoir prévu un plan B en cas d’échec sur ce dossier : Yan Diomandé.

Michael Olise a flambé avec le Bayern Munich cette saison. L’ailier de 24 ans a probablement été le meilleur joueur français sur cet exercice 2025-2026. L’international tricolore continue d’ailleurs de bluffer son monde avec l’équipe de France lors de cette Coupe du monde 2026. Cela aurait ainsi attisé l’intérêt du Real Madrid, qui aimerait l’enrôler pour épauler Kylian Mbappé. Seulement, le Bayern Munich ne semble pas spécialement vendeur. Les Merengue auraient donc possiblement trouvé un plan B pour ce transfert.

Le Real Madrid va se positionner sur Yan Diomandé ? D’après les informations de SPORT, le Real Madrid pourrait finir par se positionner sur Yan Diomandé. Le joueur du RB Leipzig fait sensation avec la Côte d’Ivoire dans cette Coupe du monde 2026. Les pensionnaires de la Bundesliga auraient fixé leur prix à 100M€ et n’envisageraient aucune offre inférieure à ce montant. Michael Olise reste la priorité de Florentino Pérez. Mais le président de la Casa Blanca pourrait changer de stratégie pour l’ailier de 19 ans.