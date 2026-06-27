«J’ai vu Zidane» : Kylian Mbappé a choqué Mohamed Henni !

Les avis sont unanimes concernant Kylian Mbappé, très précieux lors du dernier match de la phase de groupe de cette Coupe du monde 2026 contre la Norvège (4-1). Le célèbre supporter marseillais Mohamed Henni s’est notamment enflammé en évoquant la prestation du capitaine tricolore.
Décisif avec ses deux offrandes pour Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé a également été très inspiré dans le jeu à l’occasion du troisième et dernier match de la phase de groupe de l’équipe de France face à la Norvège (4-1) ce vendredi. L’attaquant du Real Madrid a été précieux dans le jeu et n’a pas ménagé ses efforts, faisant ainsi l’unanimité. Le célèbre YouTubeur Mohamed Henni fait partie des personnes conquises.
« Franchement, je suis choqué »
« Je suis sur les fesses. Franchement, je suis choqué. Ce Kylian Mbappé là… "Mparfait". D’habitude, on a "Mbaclé" qui joue pour lui, pour mettre des buts. Là, il a joué pour l’équipe, s’est enflammé le supporter de l’OM sur ses réseaux sociaux. J’ai vu Zidane. Un mélange de Zidane et de R9 (Ronaldo), ou Thierry Henry pour rester dans l’équipe de France. C’est extraordinaire. Les passes, les appels de balle, les efforts défensifs. Il a joué pour l’équipe, il s’est vraiment sacrifié pour les Bleus. Cette version de Mbappé, c’est celle qu’on aime, c’est ça qu’on veut voir tout le temps. »
« Quand Mbappé sent le football comme ça, c'est qu'il est en très grande forme »
Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour partageait ce point de vue. « Quand Mbappé sent le football comme ça, c'est qu'il est en très grande forme, a souligné le consultant après la rencontre. C’est du très bon Mbappé et c'est celui qu'on a envie de voir sur cette Coupe du monde. Le fait de vouloir faire briller les autres déjà... Je vois des scènes sur les buts de Dembélé, ce n'est pas fake du tout. Il y a une vraie volonté de faire briller Ousmane Dembélé parce qu'il est conscient que Dembélé peut l'aider à aller chercher cette Coupe du monde. C'est la même chose avec Olise. Je le ressentais moins sur la dernière année au PSG et sur ses deux premières années au Real Madrid où on est dans une guerre d'ego avec le "moi je". Sur ce match, je ne le ressens pas du tout. »