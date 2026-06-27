«J’ai vu Zidane» : Kylian Mbappé a choqué Mohamed Henni !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les avis sont unanimes concernant Kylian Mbappé, très précieux lors du dernier match de la phase de groupe de cette Coupe du monde 2026 contre la Norvège (4-1). Le célèbre supporter marseillais Mohamed Henni s’est notamment enflammé en évoquant la prestation du capitaine tricolore.

Décisif avec ses deux offrandes pour Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé a également été très inspiré dans le jeu à l’occasion du troisième et dernier match de la phase de groupe de l’équipe de France face à la Norvège (4-1) ce vendredi. L’attaquant du Real Madrid a été précieux dans le jeu et n’a pas ménagé ses efforts, faisant ainsi l’unanimité. Le célèbre YouTubeur Mohamed Henni fait partie des personnes conquises.

« Franchement, je suis choqué » « Je suis sur les fesses. Franchement, je suis choqué. Ce Kylian Mbappé là… "Mparfait". D’habitude, on a "Mbaclé" qui joue pour lui, pour mettre des buts. Là, il a joué pour l’équipe, s’est enflammé le supporter de l’OM sur ses réseaux sociaux. J’ai vu Zidane. Un mélange de Zidane et de R9 (Ronaldo), ou Thierry Henry pour rester dans l’équipe de France. C’est extraordinaire. Les passes, les appels de balle, les efforts défensifs. Il a joué pour l’équipe, il s’est vraiment sacrifié pour les Bleus. Cette version de Mbappé, c’est celle qu’on aime, c’est ça qu’on veut voir tout le temps. »