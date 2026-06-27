Coupe du monde 2026 : Dembélé, Haaland... Un célèbre streameur américain craque pendant France/Norvège

Axel Cornic

Grande favorite des observateurs, l’équipe de France a enfin lancé sa Coupe du monde 2026 avec une grosse prestation face à la Norvège (1-4). Une rencontre très attendue, avec Erling Haaland et ses coéquipiers qui semblaient pouvoir mettre en difficultés les Bleus, dans la poule I.

C’était le premier gros défi pour l’équipe de France. Grande surprise des phases de qualifications, la Norvège semblait pouvoir rivaliser avec la bande de Kylian Mbappé. Mais cette rencontre n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses...

« Je suis venu jusqu’à Boston pour le voir et lui est sur le banc des remplaçants » Présent au stade ce vendredi, le célèbre streameur IShowSpeed a été le premier déçu. Déjà, il n’a pas du tout apprécié le choix de la Norvège de faire débuter Erling Haaland sur le banc, hallucinant à l’annonce de la composition d’équipe. « Sérieux ?! Je suis venu jusqu’à Boston pour le voir et lui est sur le banc des remplaçants » a-t-il lancé en live sur sa chaîne. Et il n’était pas au bout de ses surprises, puisque l’attaquant star de Manchester City n’a pas joué une seule minute dans cette rencontre face à l’équipe de France.