Transfert au Real Madrid : Un plan B est activé au PSG !

Pierrick Levallet

Plutôt actif sur le mercato jusqu’à présent, le Real Madrid a déjà offert quelques renforts à José Mourinho. Le club madrilène a notamment mis la main sur Bernardo Silva. Cela aurait toutefois contraint l’Atlético de Madrid à activer un plan B au PSG sur le marché des transferts : Kang-In Lee.

Après avoir vécu une saison blanche, le Real Madrid s’est montré plutôt actif sur le mercato ces dernières semaines. Le club madrilène a déjà offert quelques renforts à José Mourinho, comme Bernardo Silva. L’international portugais a décidé de ne pas prolonger à Manchester City et a donc signé libre chez les Merengue. Cela aurait toutefois contraint un autre club d’activer un plan B au PSG pour se renforcer cet été.

Kang-In Lee, plan B de l'Atlético de Madrid sur le mercato Comme le rapportent AS et MARCA, l’Atlético de Madrid souhaitait initialement mettre la main sur Bernardo Silva cet été. Mais ce dernier ayant choisi de rejoindre le Real Madrid, les Colchoneros se sont finalement rabattus sur Kang-In Lee. Son profil n’était pas le premier choix des Rojiblancos mais plairait malgré tout à Mateu Alemany, directeur sportif. L’international sud-coréen serait d’ailleurs excité à l’idée d’obtenir un rôle de premier plan après le départ d’Antoine Griezmann à Orlando City en MLS.