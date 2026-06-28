Aurélien Tchouaméni : Un gros transfert prévu en pleine Coupe du Monde ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Membre important de l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni est un pilier de Didier Deschamps sur cette Coupe du Monde 2026. En attendant, le nom du milieu de terrain français commence à émerger concernant un potentiel transfert cet été. Après Manchester United, ce serait Chelsea qui serait désormais intéressé par le joueur du Real Madrid. Explications.

Il est l’un des cadres de Didier Deschamps au sein de l’équipe de France. A 26 ans, Aurélien Tchouaméni fait face à un tournant de sa carrière. Ayant vécu une saison particulièrement compliquée avec le Real Madrid en 2025-2026, le milieu défensif formé aux Girondins de Bordeaux se retrouve dans le viseur de certains clubs de Premier League.

Chelsea prêt à tenter le coup pour Tchouaméni ? Après Manchester United qui a été évoqué, ce serait désormais Chelsea qui s’intéresserait de près à son cas. A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Miguel Serrano, les « Blues » et plus particulièrement leur nouvel entraîneur Xabi Alonso pourraient vouloir recruter Aurélien Tchouaméni en cas de départ d’Enzo Fernandez cet été. Le technicien espagnol a beaucoup apprécié Tchouaméni lors de son passage au Real Madrid. Cependant, Fabrizio Romano expliquait dernièrement que le salaire du Français pourrait poser problème.