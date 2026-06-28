Aurélien Tchouaméni : Un gros transfert prévu en pleine Coupe du Monde ?

Membre important de l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni est un pilier de Didier Deschamps sur cette Coupe du Monde 2026. En attendant, le nom du milieu de terrain français commence à émerger concernant un potentiel transfert cet été. Après Manchester United, ce serait Chelsea qui serait désormais intéressé par le joueur du Real Madrid. Explications.
Il est l’un des cadres de Didier Deschamps au sein de l’équipe de France. A 26 ans, Aurélien Tchouaméni fait face à un tournant de sa carrière. Ayant vécu une saison particulièrement compliquée avec le Real Madrid en 2025-2026, le milieu défensif formé aux Girondins de Bordeaux se retrouve dans le viseur de certains clubs de Premier League.
Chelsea prêt à tenter le coup pour Tchouaméni ?
Après Manchester United qui a été évoqué, ce serait désormais Chelsea qui s’intéresserait de près à son cas. A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Miguel Serrano, les « Blues » et plus particulièrement leur nouvel entraîneur Xabi Alonso pourraient vouloir recruter Aurélien Tchouaméni en cas de départ d’Enzo Fernandez cet été. Le technicien espagnol a beaucoup apprécié Tchouaméni lors de son passage au Real Madrid. Cependant, Fabrizio Romano expliquait dernièrement que le salaire du Français pourrait poser problème.
Le salaire XXL du Français pose problème
« Les deux problèmes concernant Tchouaméni restent les mêmes. Le premier est le salaire. Il a un gros salaire, et pour le moment, ce n’est pas ce que Manchester United veut faire. Manchester United l’aime et le considère comme un joueur fantastique. Mais pour l’instant, le Real Madrid n’est pas enclin à ouvrir les portes pour Tchouaméni. Un coup de fil du Real Madrid à Manchester United pour leur dire qu’il est à vendre, ça n’arrive pas. Mais si ça venait à arriver, Manchester United serait prêt à essayer. Mais il y a un problème sur le salaire, et sur le fait que le Real Madrid n’a pas encore ouvert les portes », indiquait ainsi le journaliste italien.