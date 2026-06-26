Transfert au PSG - «J'adore Julian Alvarez» : Un joueur du FC Barcelone allume la mèche !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain n'aurait pas enterré la piste Julian Alvarez déjà enclenchée il y a deux années de cela avant que ce dernier ne quitte Manchester City pour s'engager en faveur de l'Atletico de Madrid. Toutefois, après les Colchoneros, il se pourrait que ce soit les Blaugrana qui contrecarrent les plans du PSG cette fois-ci. Ce qui ne serait pas pour déplaire à Pedri, milieu de terrain du FC Barcelone.

Cela fait plusieurs semaines que le feuilleton Julian Alvarez anime ce début de mercato estival qui s'est officiellement ouvert le 15 juin dernier et fermera ses portes le 1er septembre. L'international argentin de 26 dispute actuellement sa deuxième Coupe du monde avec l'Argentine sur le continent américain. Alors qu'il est contractuellement lié à l'Atletico de Madrid jusqu'en 2030, l'attaquant des Colchoneros ne prévoit pas de retrouver la capitale espagnole une fois que le rideau sera tombé sur la Coupe du monde 2026.

«Je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert» Lundi, l'Argentine a validé son billet pour les 1/16èmes de finale de la Coupe du monde 2026 en venant à bout de l'Autriche (2-0). En zone mixte, Julian Alvarez faisait le choix de publiquement communiquer ses envies d'ailleurs en laissant entendre qu'il souhaite rejoindre le FC Barcelone. « Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve ».