Transfert imminent au PSG : «Ce n’est qu’une question de jours»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato du PSG pourrait connaître un coup d'accélérateur dans les prochains jours. Et pour cause, le transfert de Randal Kolo Muani vers la Juventus serait en bonne voie selon Fabrizio Romano qui annonce même un possible accord entre le joueur et la Vieille Dame très prochainement.

De retour au PSG après un prêt décevant à Tottenham, Randal Kolo Muani ne sera pas conservé par Luis Enrique. Par conséquent, un transfert est attendu et c'est bien la Juventus qui est de nouveau la piste la plus chaude pour recruter l'attaquant français qui avait réalisé 6 bons mois sous les couleurs de la Vieille Dame. Par conséquent, pour Fabrizio Romano, tout devrait s'accélérer dans les prochaines heures.

Cela va s'accélérer pour Kolo Muani « Nous nous souvenons tous que l’été dernier, la Juve l’a un peu séduit puis abandonné. Randal Kolo Muani n’est pas parvenu à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain ; le joueur en a été déçu, il est parti à la hâte à Tottenham, et tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Mais aujourd’hui, c’est une autre Juve, c’est la Juve de Carnevali, les relations sont excellentes, Kolo Muani se montre totalement ouvert et l’accord avec le joueur est en passe d’être conclu », confie-t-il sur sa chaîne YouTube en Italien avant de poursuivre.