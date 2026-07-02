Transfert historique à 250M€ au Real Madrid : C’est déjà validé par Kylian Mbappé ?

Pierrick Levallet

Auteur d’une saison blanche, le Real Madrid souhaite éviter de reproduire le même scénario lors de l’exercice prochain. Le club madrilène entend donc se montrer actif sur le mercato cet été. Ces dernières semaines, il a notamment été question d’un éventuel transfert de Michael Olise. Le recrutement du joueur de 24 ans devrait en tout cas plaire à coup sûr à Kylian Mbappé.

Le Real Madrid souhaite éviter le scénario d’une nouvelle saison blanche lors de l’exercice prochain. Florentino Pérez a donc prévu du mouvement sur le mercato pour renforcer l’effectif de José Mourinho. Il a ainsi été question d’un transfert de Michael Olise ces dernières semaines. Le joueur de 24 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, ferait saliver la direction merengue. Le recrutement de l’international français serait en tout cas déjà validé par un certain Kylian Mbappé.

«Mbappé serait ravi qu’il signe un jour pour le Real» « Olise est un joueur d’une autre catégorie et pour nous, les Français, c’est comme un cadeau tombé du ciel, une bénédiction, car il a décidé de jouer pour la France alors qu’il est né à Londres. Il lui a fallu un peu de temps pour atteindre ce niveau, et c’est peut-être le meilleur joueur du tournoi, même s’il n’a pas marqué de but. Va-t-il jouer au Real Madrid ? Je ne sais pas, mais ce dont je suis sûr, c’est que Mbappé serait ravi qu’il signe un jour pour le Real » a ainsi expliqué Saber Desfarges, journaliste correspondant pour TF1, à MARCA.