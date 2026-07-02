OM - Mason Greenwood : Le feu vert est attendu pour son transfert de rêve !

Pierrick Levallet

Le mercato continue de s’animer autour de Mason Greenwood. L’OM souhaite le vendre cet été afin de renflouer ses caisses et échapper à certains soucis financiers. L’attaquant de 24 ans serait notamment convoité par l’AS Rome, où Gian Piero Gasperini rêverait de lui. Seulement, le feu vert est attendu pour cette opération.

L’OM devrait très certainement vivre un été mouvementé sur le mercato. Le club phocéen entend échapper à certains problèmes économiques en vendant plusieurs de ses joueurs. Mason Greenwood ferait partie du lot. L’Anglais dispose d’une bonne valeur marchande, et la direction marseillaise souhaiterait en profiter pour renflouer ses caisses. L’attaquant de 24 ans continuerait d’ailleurs de faire saliver une équipe en particulier... en Serie A !

L'AS Rome attend le feu vert pour Mason Greenwood D’après les informations du journaliste italien Alfredo Pedulla, Mason Greenwood serait le rêve de Gian Piero Gasperini depuis plus d’un mois maintenant. Le technicien de 68 ans espérerait pouvoir compter sur lui la saison prochaine à l’AS Rome. Seulement, les Giallorossi doivent attendre le feu vert de la famille Friedkin avant de pouvoir avancer sur ce dossier. Le club italien aurait toutefois déjà proposé un contrat à Mason Greenwood. Sur le plan salarial, l’offre serait moins imposante que celle de Fenerbahçe, qui continue de pousser sur ce dossier.