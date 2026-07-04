Mercato : Ce joueur de l'OM refuse de partir !

Amadou Diawara

A la peine sur le plan financier, l'OM compterait faire le ménage dans son effectif cet été, et ce, pour rééquilibrer ses comptes. En ce qui concerne Timothy Weah, le club phocéen aimerait le conserver, mais pourrait tout de même se résoudre à le vendre en cas d'offre XXL. De son côté, l'international états-unien refuserait de quitter l'OM.

Formé au PSG, Timothy Weah a signé au LOSC lors de l'été 2019, avant de s'exiler vers Turin - du côté de la Juventus - quatre années plus tard. Après avoir évolué pendant deux saisons chez les Bianconeri, l'international états-unien a créé la surprise en signant à l'OM, et ce, lors de l'été 2025.

Timothy Weah n'a pas du tout envie de quitter l'OM Engagé jusqu'au 30 juin 2030 avec l'OM, Timothy Weah s'était enflammé lors de sa signature : « C’est chez moi maintenant, je suis très fier d’être là […] On connaît l’histoire du club, les supporters, le stade. Pour moi c’est un rêve d’être là. J’arrive à Marseille avec un seul but, et c’est de gagner quelque chose. Mon échange avec mon père, George Weah, avant mon transfert ? Il a parlé de la ville, de la passion de tous les supporters, du club. Après cette conversation, pour moi c’était sûr que j’allais venir ici, il n’y avait pas d’autre choix pour moi ».