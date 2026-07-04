Stéphane Richard : Le coup de fil qui a complètement changé ses plans pour devenir président de l’OM

Nouveau président de l'OM, Stéphane Richard entend bien reprendre le flambeau d'une manière totalement différente par rapport à Pablo Longoria. Le club a connu de grandes difficultés ces derniers mois sur le plan sportif et n'a pas répondu à ambitions. Les dirigeants ont quitté les lieux les uns après les autres et Stéphane Richard n'attendait pas forcément ce coup de fil pour ce poste d'une si grande importance.
Ancien président-directeur général d'Orange ou encore directeur de cabinet au ministère de l'Economie et des Finances de 2007 à 2009, Stéphane Richard est devenu officiellement le 2 juillet le nouveau président de l'OM. Le dirigeant de 64 ans prend la suite de Pablo Longoria, qui a quitté ses fonctions le 28 février dernier. S'il n'a jamais exercé de poste dans le monde du football auparavant, il semblerait qu'il n'ait pas hésité pour répondre à cet appel.
Stéphane Richard raconte le coup de fil pour devenir président de l'OM
Nouveau président de l'OM, Stéphane Richard était bien sûr au courant de la situation de l'OM il y a quelques mois mais il ne s'attendait pas forcément à recevoir un tel appel. « J’ai candidaté pour obtenir ce job ? Sur le papier, ça ne faisait pas partie de mes plans de carrière personnels, même si des gens pouvaient m'en parler, comme une galéjade. Quand la crise est arrivée, j'étais en week-end, mi-mars quand j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui m'a parlé de l'OM, j'ai dit "Pourquoi pas", puisque c'est un poste qui ne se refuse pas. J'étais intéressé, curieux » débute-t-il pour La Provence.
Stéphane Richard séduit par Frank McCourt
Après cet appel, tout s'est enchaîné assez vite pour Stéphane Richard jusqu'à son arrivée officielle jeudi dernier. Il a réussi à trouver un accord avec la DNCG et a plusieurs chantiers en cours cet été. L'OM pourra peut-être repartir sur de bonnes bases pour la prochaine saison. « Quelques jours après je suis allé dîner avec Frank à Londres, on a passé un très long moment, on s'est raconté nos parcours de vie et on a parlé de la situation du club. Il faut croire que je lui ai plu (rires). J’aime beaucoup le personnage. Il est intéressant, brillant, cultivé, il dégage une belle énergie... Il a du charisme. Je l’ai notamment constaté en le voyant s'adresser aux joueurs ou lors de nos échanges avec les instances. J'ajoute que la situation ne pouvait pas me laisser indifférent parce que c'est Marseille, le foot, l’OM. Je m'approche de la conclusion d'une vie professionnelle déjà assez riche, je m'apprêtais à avoir des fonctions non exécutives, tout en me disant que j'allais peut-être m'ennuyer un peu (rires). Alors quand on me propose ce poste, qui est pour le coup très exécutif, je dis oui. Quelques jours après, j'ai lu et signé mon contrat. On est fin mars, et le 10 avril on fait la conférence de presse au stade. La suite s'écrit à partir d’aujourd'hui ! » ajoute-t-il.