Stéphane Richard : Le coup de fil qui a complètement changé ses plans pour devenir président de l’OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau président de l'OM, Stéphane Richard entend bien reprendre le flambeau d'une manière totalement différente par rapport à Pablo Longoria. Le club a connu de grandes difficultés ces derniers mois sur le plan sportif et n'a pas répondu à ambitions. Les dirigeants ont quitté les lieux les uns après les autres et Stéphane Richard n'attendait pas forcément ce coup de fil pour ce poste d'une si grande importance.

Ancien président-directeur général d'Orange ou encore directeur de cabinet au ministère de l'Economie et des Finances de 2007 à 2009, Stéphane Richard est devenu officiellement le 2 juillet le nouveau président de l'OM. Le dirigeant de 64 ans prend la suite de Pablo Longoria, qui a quitté ses fonctions le 28 février dernier. S'il n'a jamais exercé de poste dans le monde du football auparavant, il semblerait qu'il n'ait pas hésité pour répondre à cet appel.

Stéphane Richard raconte le coup de fil pour devenir président de l'OM Nouveau président de l'OM, Stéphane Richard était bien sûr au courant de la situation de l'OM il y a quelques mois mais il ne s'attendait pas forcément à recevoir un tel appel. « J’ai candidaté pour obtenir ce job ? Sur le papier, ça ne faisait pas partie de mes plans de carrière personnels, même si des gens pouvaient m'en parler, comme une galéjade. Quand la crise est arrivée, j'étais en week-end, mi-mars quand j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui m'a parlé de l'OM, j'ai dit "Pourquoi pas", puisque c'est un poste qui ne se refuse pas. J'étais intéressé, curieux » débute-t-il pour La Provence.