Le Sénégal après l’OM : Habib Beye s’expose à un gros risque pour le reste de sa carrière

Entraîneur de l'OM à la suite du départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye n'a pas pu emmener le club de la cité phocéenne vers les sommets durant la fin de la saison. Les Marseillais ont déçu et devront repartir sur de nouvelles bases lors du prochain exercice. De son côté, Habib Beye a déjà quitté l'OM et son nom est déjà évoqué du côté de la sélection sénégalaise.
Ancien international sénégalais, Habib Beye a pris en main le Red Star FC entre 2021 et 2024 avant de débarquer sur le banc du Stade Rennais. Son passage en Bretagne n'a pas été apprécié par les supporters et il a quitté le club dans la tourmente avant de prendre directement en main l'OM, club qu'il a récemment quitté. Alors que le Sénégal vient de subir une élimination frustrante en Coupe du monde, certains estiment qu'il pourrait débarquer au poste de sélectionneur. Une responsabilité qui peut parfois être trop difficile à endosser.
Habib Beye avec le Sénégal ?
Après l'échec de sa collaboration avec l'OM, Habib Beye pourrait choisir de débarquer sur le banc du Sénégal, une tâche bien difficile à accomplir après des débuts mitigés en tant qu'entraîneur. « Il est Sénégalais, il a été international sénégalais. Il a un lien très fort avec ce pays. Après, il sort de deux échecs quand même, dans la même saison. C’est difficile. Il est chanceux si jamais il réussit à rebondir aussi vite et avoir une place en sélection » réagit Vikash Dhorasoo dans L'Equipe de Greg à propos de cette rumeur.
Habib Beye prêt à prendre un gros risque ?
Ancien international sénégalais, Habib Beye peut avoir cet objectif de devenir sélectionneur comme ambition. Mais c'est un chemin qui peut être difficile si l'on veut ensuite retourner en club. « Son ambition est d’entraîner des clubs. Il est en début de carrière d’entraîneur. Quand vous faites le choix d’aller sur la voie des sélections, c’est assez dur de revenir dans l’autre sens. Ça s’est déjà vu, mais quand vous prenez cette tangente là, revenir et entraîner un très bon club, les clubs pensent moyennement à toi » alerte Karim Bennani sur le plateau de la même émission.