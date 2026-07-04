Le Sénégal après l’OM : Habib Beye s’expose à un gros risque pour le reste de sa carrière

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur de l'OM à la suite du départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye n'a pas pu emmener le club de la cité phocéenne vers les sommets durant la fin de la saison. Les Marseillais ont déçu et devront repartir sur de nouvelles bases lors du prochain exercice. De son côté, Habib Beye a déjà quitté l'OM et son nom est déjà évoqué du côté de la sélection sénégalaise.

Ancien international sénégalais, Habib Beye a pris en main le Red Star FC entre 2021 et 2024 avant de débarquer sur le banc du Stade Rennais. Son passage en Bretagne n'a pas été apprécié par les supporters et il a quitté le club dans la tourmente avant de prendre directement en main l'OM, club qu'il a récemment quitté. Alors que le Sénégal vient de subir une élimination frustrante en Coupe du monde, certains estiment qu'il pourrait débarquer au poste de sélectionneur. Une responsabilité qui peut parfois être trop difficile à endosser.

Habib Beye avec le Sénégal ? Après l'échec de sa collaboration avec l'OM, Habib Beye pourrait choisir de débarquer sur le banc du Sénégal, une tâche bien difficile à accomplir après des débuts mitigés en tant qu'entraîneur. « Il est Sénégalais, il a été international sénégalais. Il a un lien très fort avec ce pays. Après, il sort de deux échecs quand même, dans la même saison. C’est difficile. Il est chanceux si jamais il réussit à rebondir aussi vite et avoir une place en sélection » réagit Vikash Dhorasoo dans L'Equipe de Greg à propos de cette rumeur.