Transfert d’Ayyoub Bouaddi : Le PSG reçoit une réponse à plus de 100M€

Engagé avec le Maroc à l'heure actuelle dans cette Coupe du monde 2026, Ayyoub Bouaddi fait beaucoup parler de lui depuis des mois. Le milieu du LOSC n'a que 18 ans mais il affiche un niveau déjà impressionnant pour son âge. Parmi les clubs intéressés pour un éventuel transfert, le PSG fait partie des prétendants sérieux. Mais il faudra débourser un énorme chèque pour recruter la petite pépite.
Avec déjà près de 100 matches avec le LOSC depuis son arrivée chez les pros, Ayyoub Bouaddi semble promis à une carrière brillante dans un club d'une plus grande envergure. Le jeune joueur, qui a fini par choisir le Maroc quelques semaines avant la Coupe du monde, est pisté par de nombreux clubs sur le mercato. Olivier Létang, le président du LOSC, a fait quelques révélations sur le prix du joueur.
Le PSG veut Ayyoub Bouaddi
Sous contrat jusqu'en 2029 avec le LOSC, Ayyoub Bouaddi pourrait quitter le Nord de la France assez rapidement. Le milieu de terrain reste pour le moment concentré sur la Coupe du monde avec le Maroc avec un huitième de finale ce samedi face au Canada. Olivier Létang confie que les approches sont nombreuses concernant le jeune crack. « J’ai reçu combien d’offres pour lui depuis deux ans ? De très nombreux clubs sont intéressés par lui, mais très peu peuvent se l’offrir aujourd’hui. Il est déjà l’un des meilleurs milieux de terrain au monde et a une marge de progression encore très importante. Il n’a que 18 ans et tout l’avenir devant lui. Il est concentré pour continuer à grandir et tout gagner » déclare-t-il à Eurosport.
Plus de 100M€ attendus pour Bouaddi
Même s'il ne dévoile pas de prix précis pour ce joueur, estimé actuellement à 50M€ par Transfermarkt, Olivier Létang a fait comprendre qu'il attendait une énorme somme pour le convaincre de le laisser partir. Reste à savoir comment la situation va évoluer une fois le Mondial terminé pour le Marocain. « RMC a annoncé que j’attendais une somme comprise entre 80 et 100 millions d'euros pour le vendre : vrai ou faux ? Comment répondre à cette question... J’ai parlé, évoqué le sujet, donné un chiffre ? Non, jamais. Il faut regarder son niveau. Combien ont été vendus des joueurs comme (Elliott) Anderson (NDLR : transfert estimé à 135 millions d'euros de Nottingham Forest à Manchester City) ou (Sandro) Tonali (NDLR : transfert estimé à 115 millions d'euros de Newcastle à Tottenham) qui sont beaucoup plus âgés (NDLR : respectivement 23 et 26 ans), mais sans marge de progression, vous avez donc une idée de la valeur d'Ayyoub, qui a un profil unique à seulement 18 ans » ajoute-t-il.