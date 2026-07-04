Transfert d’Ayyoub Bouaddi : Le PSG reçoit une réponse à plus de 100M€

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé avec le Maroc à l'heure actuelle dans cette Coupe du monde 2026, Ayyoub Bouaddi fait beaucoup parler de lui depuis des mois. Le milieu du LOSC n'a que 18 ans mais il affiche un niveau déjà impressionnant pour son âge. Parmi les clubs intéressés pour un éventuel transfert, le PSG fait partie des prétendants sérieux. Mais il faudra débourser un énorme chèque pour recruter la petite pépite.

Avec déjà près de 100 matches avec le LOSC depuis son arrivée chez les pros, Ayyoub Bouaddi semble promis à une carrière brillante dans un club d'une plus grande envergure. Le jeune joueur, qui a fini par choisir le Maroc quelques semaines avant la Coupe du monde, est pisté par de nombreux clubs sur le mercato. Olivier Létang, le président du LOSC, a fait quelques révélations sur le prix du joueur.

Le PSG veut Ayyoub Bouaddi Sous contrat jusqu'en 2029 avec le LOSC, Ayyoub Bouaddi pourrait quitter le Nord de la France assez rapidement. Le milieu de terrain reste pour le moment concentré sur la Coupe du monde avec le Maroc avec un huitième de finale ce samedi face au Canada. Olivier Létang confie que les approches sont nombreuses concernant le jeune crack. « J’ai reçu combien d’offres pour lui depuis deux ans ? De très nombreux clubs sont intéressés par lui, mais très peu peuvent se l’offrir aujourd’hui. Il est déjà l’un des meilleurs milieux de terrain au monde et a une marge de progression encore très importante. Il n’a que 18 ans et tout l’avenir devant lui. Il est concentré pour continuer à grandir et tout gagner » déclare-t-il à Eurosport.