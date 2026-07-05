Mercato : L’OM va boucler deux transferts avec son club préféré !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille affronte un été crucial, avec des nombreux départs qui pourraient être bouclés. Entre l’échec de la qualification à la Ligue des Champions et la menace de l’UEFA, les dirigeants marseillais vont devoir dégraisser et la liste des candidats est très longue, avec deux joueurs qui pourraient bientôt plier bagages.

Qui partira le premier ? Personne n’est à l’abri à Marseille, où une énorme révolution se prépare après l’échec du projet mené par Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia. Il n’est pas question de brader les joueurs, mais la nouvelle direction de l’OM va devoir gérer des nombreux dossiers très chauds.

Le feuilleton Greenwood Le premier est évidemment celui lié à Mason Greenwood, dont le départ semble se préciser au fil des jours. Il faut dire que la star anglaise pourrait rapporter très gros aux Marseillais, qui viseraient un transfert entre 50 et 55M€ au minimum. Certaines sources parlent même d’un possible transfert autour des 60M€, soit la plus grosse vente jamais réalisé dans l’histoire de l’OM. Mais attention, puisque 40% de la somme reçue devra être versée à Manchester United, ancien club de l’ailier de 24 ans.