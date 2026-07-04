Transfert de Mason Greenwood : Ça bouge à l'OM, une rencontre décisive est programmée !

Alexis Brunet

Cet été, Mason Greenwood a de très fortes chances de quitter l’OM qui cherche à vendre pour assainir ses finances. L’Anglais est pisté par plusieurs clubs dont l’AS Rome, mais c’est Fenerbahçe qui pourrait bien conclure l’affaire. On apprend ce samedi soir qu’un dirigeant de la formation turque se trouverait en France pour essayer de boucler le transfert du Marseillais.

Le visage de l’OM va grandement changer cet été. Même si Stéphane Richard voulait calmer le jeu au niveau des transferts, le nouveau président marseillais va être obligé de s’activer dans tous les sens car Marseille a besoin de vendre plusieurs joueurs par rapport à ses difficultés financières. Des départs qu’il va falloir compenser en faisant venir d’autres joueurs et l’instabilité va donc encore régner dans le sud de la France.

Fenerbahçe se déplace pour Greenwood Avec ce besoin urgent de vendre des joueurs, Mason Greenwood s’est depuis plusieurs semaines révélé être le candidat idéal à un départ. L’Anglais est la principale valeur marchande du club phocéen et il ne manque pas de prétendants. Plusieurs formations prestigieuses pensent à l’ancien attaquant de Manchester United, à l’image de l’AS Rome ou bien de l’Atlético de Madrid. Toutefois, à en croire Foot Mercato, c’est Fenerbahçe qui pourrait finalement remporter la mise. En effet, un dirigeant de l’équipe turque du nom de Feridun Geçgel se trouverait actuellement en France pour discuter avec l’OM. Le Fener avait déjà offert 30M€ pour Greenwood il y a quelques temps, mais Marseille attendrait au moins 50M€ pour accepter de vendre son meilleur buteur.