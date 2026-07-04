OM - Mason Greenwood : Le coup de pression pour son transfert à cause de Julian Alvarez

En ce début de mercato estival, tout semble tourner autour de Mason Greenwood. La star de l’Olympique de Marseille attise énormément de convoitises à l’étranger et si la presse italienne évoque des négociations avancées avec l’AS Roma, un cador européen pourrait bien venir redistribuer les cartes dans ce dossier brûlant.
On ne parle que de lui. Après une saison catastrophique, l’OM a reçu un gros avertissement de la part de l’UEFA et doit donc vendre en ce mercato estival. Et le premier candidat au départ n’est autre que Mason Greenwood, évalué à plus de 50M€ et qui pourrait donc devenir la plus grosse vente de l’histoire du club phocéen.
La Roma tremble pour Greenwood
Les candidats ne manquent pas, puisque l’ailier de 24 ans s’est notamment retrouvé au centre des débats lors de l’élection à la présidence de Fenerbahçe. Les médias turcs parlent d’ailleurs d’un incroyable salaire autour des 7M€ net par an qui aurait été proposé à Greenwood, soit quasiment le double de ce qu’il gagne actuellement à l’OM. Mais c’est surtout l’AS Roma qui semble s’activer en ce moment, puisque Il Corriere dello Sport annonce l’arrivée d’une première offre de 45M€ bonus compris qui devrait bientôt arriver à Marseille.
Attention à l’Atlético !
Du côté de Rome, on ne serait pas vraiment serein. A en croire les dernières indiscrétions de Il Corriere, Gian Piero Gasperini mettrait une énorme pression sur ses dirigeants, afin qu’ils trouvent au plus vite un accord avec l’OM pour le transfert de Mason Greenwood. L’entraineur de l’AS Roma craindrait en effet un retour de flamme de l’Atlético de Madrid, qui semble garder un œil sur l’Anglais en cas de départ de Julian Alvarez. Et à la différence des Romains, les Colchoneros n’auraient aucun problème à offrir les 50 ou 55M€ réclamés par les Marseillais.