OM - Mason Greenwood : Le coup de pression pour son transfert à cause de Julian Alvarez

Axel Cornic

En ce début de mercato estival, tout semble tourner autour de Mason Greenwood. La star de l’Olympique de Marseille attise énormément de convoitises à l’étranger et si la presse italienne évoque des négociations avancées avec l’AS Roma, un cador européen pourrait bien venir redistribuer les cartes dans ce dossier brûlant.

On ne parle que de lui. Après une saison catastrophique, l’OM a reçu un gros avertissement de la part de l’UEFA et doit donc vendre en ce mercato estival. Et le premier candidat au départ n’est autre que Mason Greenwood, évalué à plus de 50M€ et qui pourrait donc devenir la plus grosse vente de l’histoire du club phocéen.

La Roma tremble pour Greenwood Les candidats ne manquent pas, puisque l’ailier de 24 ans s’est notamment retrouvé au centre des débats lors de l’élection à la présidence de Fenerbahçe. Les médias turcs parlent d’ailleurs d’un incroyable salaire autour des 7M€ net par an qui aurait été proposé à Greenwood, soit quasiment le double de ce qu’il gagne actuellement à l’OM. Mais c’est surtout l’AS Roma qui semble s’activer en ce moment, puisque Il Corriere dello Sport annonce l’arrivée d’une première offre de 45M€ bonus compris qui devrait bientôt arriver à Marseille.