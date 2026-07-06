Transfert de Barcola : L'alléchante proposition qui risque de l'éloigner du PSG...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de la Ligue des champions cette année une nouvelle fois, le PSG pourrait toutefois connaître du changement dans son effectif dans les prochaines semaines. En effet, beaucoup d'interrogations entourent l'avenir de Bradley Barcola puisque la concurrence fait rage au PSG dans le secteur offensif. Le joueur de 23 ans pourrait quitter la capitale pour occuper un nouveau rôle dans une autre équipe...

Présent au PSG depuis 2023, Bradley Barcola n'occupe pas un rôle principal dans l'effectif de Luis Enrique. Le joueur de 23 ans pourrait être frustré par cette situation et pourrait décider d'aller dans une autre équipe. L'ailier gauche a prouvé qu'il avait du talent pour être l'un des éléments forts d'un groupe et c'est justement un argument de plus qui pourrait le convaincre de quitter le navire.

Barcola sur le départ ? Le PSG peut récupérer un gros chèque Engagé avec l'Equipe de France en ce moment où il doit également faire face à la concurrence de Désiré Doué, Bradley Barcola pourrait entrer dans une nouvelle dimension en choisissant de rejoindre un nouveau club. Ce sera visiblement à lui de trancher car il n'y aucune raison pour qu'un conflit naisse entre le PSG et lui. « En ce qui concerne l’intérêt du PSG, il y a deux points à prendre en compte. D’abord, Luis Enrique et Luis Campos essaient de ne pas garder des joueurs contre leur volonté. Ils veulent des joueurs impliqués à 100% dans le projet, sans état d'âme. Barcola a un excellent état d'esprit, mais on peut comprendre qu'il s'interroge. Ensuite, le joueur étant sous contrat jusqu’en juin 2028, c’est la dernière fenêtre pour réussir une très grosse vente s’il n’y a pas de prolongation de contrat, ce qui semble être la tendance. Si vous vendez Barcola 150 millions, c’est une perte sportive mais financièrement, elle vous permet de la compenser en achetant un nouveau joueur de grande valeur. Comme Diomandé par exemple » écrit Laurent Perrin pour Le Parisien dans un chat avec les internautes.