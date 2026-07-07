Eli Junior Kroupi : L’offre de 100M€ qui va tout changer pour son transfert au PSG ?

Pierrick Levallet

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG a prévu un mercato animé cet été. Le club de la capitale a notamment été évoqué parmi les prétendants d’Eli Junior Kroupi. Seulement, l’attaquant de 20 ans devrait faire l’objet d’une offre susceptible de tout changer sur ce dossier.

En pleine Coupe du monde 2026, le PSG continue de travailler sur son recrutement estival. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique afin de régénérer son effectif après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens auraient ainsi activé plusieurs pistes sur le mercato, dont celle menant à Eli Junior Kroupi. Le profil de l’attaquant de 20 ans aurait tapé dans l’oeil des Rouge-et-Bleu, mais pas seulement.

Tottenham va dégainer une offre qui va tout changer pour Kroupi ? Comme le rapporte SPORT, l’international Espoirs français serait aussi sur les tablettes d’Arsenal, Chelsea et Tottenham. Les Spurs prépareraient d’ailleurs une offre d’environ 100M€ pour le crack de Bournemouth. Et cette proposition pourrait marquer un tournant dans les négociations sur ce dossier. Les Cherries pourraient faire grimper les enchères afin d’obtenir la meilleure offre possible pour Eli Junior Kroupi. Le PSG, de son côté, se tiendrait à l’affût mais continuerait d’avancer sur d’autres dossiers en parallèle.