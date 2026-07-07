Mercato - Kang-In Lee quitte le PSG : Voilà la raison qui l'a poussé à partir

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation inattendu, Kang-In Lee ne devrait plus évoluer au PSG la saison prochaine. Le joueur de 25 ans aurait un accord avec l’Atlético de Madrid depuis quelques jours, et un terrain d’entente a fini par être trouvé entre les Colchoneros et les Rouge-et-Bleu pour son transfert. L’international sud-coréen aurait d’ailleurs décidé de partir pour une raison en particulier.

Après Gonçalo Ramos, le PSG est en train de boucler un nouveau transfert. Alors que des arrivées se font toujours attendre, le club de la capitale est sur le point de se séparer de Kang-In Lee. L’international sud-coréen se serait entendu avec l’Atlético de Madrid depuis un petit moment maintenant. Et les Colchoneros ont fini par trouver un terrain d’entente avec les doubles champions d’Europe en titre pour le joueur de 25 ans. Ce dernier aurait d’ailleurs décidé de quitter les Rouge-et-Bleu pour une raison en particulier.

Kang-In Lee est à un tournant de sa carrière ? D’après les informations d’AS, Kang-In Lee se considérerait à un moment clé de sa carrière. En manque de temps de jeu au PSG, il s’est vu offrir une opportunité à l’Atlético de Madrid et aurait choisi de la saisir. Les Rojiblancos auraient ainsi décidé de dégainer 40M€ bonus compris pour convaincre les pensionnaires de la Ligue 1 de céder le Sud-Coréen. Il ne manquerait désormais plus que l’annonce officielle pour sceller définitivement le deal. Et celle-ci pourrait arriver dans les prochains jours.