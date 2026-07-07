«Il veut signer au PSG» : Ce joueur de l’équipe de France donne son feu vert pour son transfert !

Pierrick Levallet

Le PSG est en train de passer à la vitesse supérieure pour son mercato. Le club de la capitale souhaite se renforcer et a ainsi activé plusieurs pistes dont celle menant à Maghnes Akliouche. Ce dernier, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, aurait même donné son feu vert pour s’engager chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG commence à s’activer pour son mercato estival. L’objectif du club de la capitale est clair : offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour régénérer son effectif après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens seraient ainsi passés à la vitesse supérieure pour Maghnes Akliouche, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Le milieu offensif de 24 ans aurait d’ailleurs donné son feu vert pour rejoindre les Rouge-et-Bleu cet été.

«Il est très proche d’un transfert au PSG» « L’accord avec Akliouche n’est pas un problème, il est très proche d’un transfert au PSG. Il veut signer au PSG et Monaco est au courant de ça. Maintenant, Monaco et le PSG sont en train de discuter, ils négocient. Monaco a déjà refusé deux offres du PSG. Pas seulement à cause de l’argent, mais aussi parce qu’ils croient que des clubs de Premier League peuvent être impliqués pour Akliouche dans les prochains jours ou semaines » a confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.