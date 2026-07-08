Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Randal Kolo Muani !

Après le transfert de Gonçalo Ramos à l'AC Milan, le PSG souhaite à tout prix se débarrasser d'un autre buteur : Randal Kolo Muani. Indésirable à Paris depuis de longs mois, l'international français est poussé vers la sortie. Alors que Randal Kolo Muani était promis à la Juventus, un rebondissement aurait totalement relancé ce dossier.
Alors que le mercato estival a fermé ses portes le 15 juin, le PSG a officialisé un départ en attaque. En effet, Gonçalo Ramos a paraphé un bail de cinq saisons en faveur de l'AC Milan. Dans la foulée, le buteur portugais a fait passer un message fort au PSG.
Transfert à 40M€ : Un accord était proche pour Kolo Muani
« Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », a écrit Gonçalo Ramos sur Instagram.
La Juve a des problèmes d'argent
Après Gonçalo Ramos, le PSG voudrait à tout prix boucler le départ d'un autre attaquant : celui de Randal Kolo Muani. Toutefois, son transfert à la Juventus pourrait capoter. D'après les indiscrétions de Foot Mercato, les trois parties étaient sur le point de trouver un accord total pour finaliser un prêt avec une obligation d'achat d'environ 40M€, et ce, à la fin du mois de juin. Toutefois, le dossier aurait pris du plomb dans l'aile ces derniers jours. La faute aux contraintes financières XXL de la Vieille Dame. Reste à savoir si ce transfert va finalement se concrétiser. Pour rappel, Randal Kolo Muani était déjà destiné à retrouver la Juve l'été dernier, mais l'affaire avait finalement capoté à la dernière minute.