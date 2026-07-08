Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Randal Kolo Muani !

Amadou Diawara

Après le transfert de Gonçalo Ramos à l'AC Milan, le PSG souhaite à tout prix se débarrasser d'un autre buteur : Randal Kolo Muani. Indésirable à Paris depuis de longs mois, l'international français est poussé vers la sortie. Alors que Randal Kolo Muani était promis à la Juventus, un rebondissement aurait totalement relancé ce dossier.

Alors que le mercato estival a fermé ses portes le 15 juin, le PSG a officialisé un départ en attaque. En effet, Gonçalo Ramos a paraphé un bail de cinq saisons en faveur de l'AC Milan. Dans la foulée, le buteur portugais a fait passer un message fort au PSG.

Transfert à 40M€ : Un accord était proche pour Kolo Muani « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », a écrit Gonçalo Ramos sur Instagram.