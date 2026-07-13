«Luis Enrique est un magicien» : L'entraîneur du PSG a écoeuré un joueur de Liverpool

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Back-to-back. Le PSG a réussi à conserver son titre en Ligue des champions. Seul le Real Madrid y était parvenu depuis le début des années 2000. C'est dire. Et hormis le résultat, c'est la manière avec laquelle le Paris Saint-Germain à su se défaire des différentes adversités qui ressort de son épopée. Victime de l'animation du PSG signée Luis Enrique avec Liverpool, Dominik Szoboszlai a vidé son sac à France Football.

Au Parc des princes comme à Anfield, le PSG a su garder sa cage inviolée en déstabilisant à quatre reprises le bloc équipe de Liverpool dans le cadre des quart de finales de cette campagne 2025/2026 de Ligue des champions. 2-0 à l'aller comme au retour. Une double confrontation qui a marqué Dominik Szoboszlai. Le milieu de terrain hongrois de Liverpool (26 ans) s'est longuement confié à Dave Appadoo dans une interview France Football publiée sur le site internet de L'Equipe.

«Ils nous ont éteints» La question du journaliste fut simple : « Avez-vous des rêves ». Il n'aura pas fallu bien longtemps pour le capitaine de l'équipe nationale de Hongrie arrive à parler de la Ligue des champions et du sale quart d'heure passé au printemps dernier face au PSG de Luis Enrique. « Honnêtement, quand j'étais enfant, j'ai toujours rêvé de gagner la Ligue des champions, sans doute davantage que de remporter la Premier League. Mais, maintenant que j'y ai goûté, je veux absolument regagner la Premier League car c'était tellement dingue en 2025. Malheureusement, on est tombés sur le Paris-SG à deux reprises en Ligue des champions. Il y a deux saisons, on avait réussi à les mettre dans les cordes (1-0, 0-1, 1-4 aux t.a.b. en huitièmes de finale 2025) mais cette année, ils nous ont éteints (0-2, 0-2 en quarts de finale) ».