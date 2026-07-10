Les joueurs du PSG en équipe de France : C’est un carton en Coupe du Monde, voilà les chiffres !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sur cette Coupe du Monde 2026, plusieurs joueurs du PSG étaient attendus au tournant. En équipe de France, Bradley Barcola, Désiré Doué, et surtout Ousmane Dembélé répondent présent sur cette compétition. D’ailleurs, le club parisien est le plus grand fournisseur de joueurs décisif au mondial dans l’histoire des Bleus. Explications.

Le PSG est l’un des grands clubs représentés sur cette Coupe du Monde 2026. En équipe de France, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez défendent les couleurs des Bleus sur ce mondial. Alors que le Ballon d’Or en titre a déjà inscrit cinq buts, Barcola en a quant à lui inscrit deux, Désiré Doué un, le club parisien est devenu majoritaire en équipe de France. Et comme le rapporte le compte X StatsduFoot, le PSG est le club qui fournit le plus de joueurs décisifs au mondial à la sélection française.

Le PSG fait briller l’équipe de France En effet, dans l’histoire de la Coupe du Monde, aucun club fait mieux. Avec 25 réalisations (dont 7 sur cette édition 2026), le PSG est devant le Real Madrid avec 19, le Stade de Reims avec 18, la Juventus (8), et les Girondins de Bordeaux (8). Forcément, auréolé de son statut de double champion d’Europe en titre, le club parisien et ses joueurs sont attendus au tournant au niveau des compétitions internationales. Certains joueurs comme Vitinha ou encore Achraf Hakimi cependant, on raté leur Coupe du Monde cet été.