Christophe Dugarry a craqué pour un joueur du PSG : «C'est le meilleur du monde»

Amadou Diawara

Grâce notamment à un grand Achraf Hakimi, le Maroc s'est hissé jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Avant le choc face à l'équipe de France, Christophe Dugarry n'a pas tari d'éloges à l'égard du latéral droit du PSG, qu'il considère comme le meilleur joueur du monde à son poste.

S'il a été blessé pendant une partie de la saison 2025-2026, Achraf Hakimi a tout de même apporté sa pierre à l'édifice au PSG. En effet, le numéro 2 de Luis Enrique a été l'un des artisans du back to back parisien en Ligue des Champions. Logiquement convoqué pour disputer la Coupe du Monde avec le Maroc, Achraf Hakimi a aidé son équipe à se qualifier pour les quarts de finale. Avant le coup d'envoi du choc face à la France, Christophe Dugarry s'est totalement enflammé pour le latéral droit de 27 ans.

«C'est LE joueur top mondial» « Pour moi, Achraf Hakimi est le Maroc. Il représente tellement. C'est l'ordinateur de cette équipe. Quand Hakimi est bon, le Maroc est bon. C'est pour ça qu'à la CAN, j'ai trouvé le Maroc un peu décevant, parce que lui, il n'était pas en jambe. Il a été beaucoup blessé tout au long de la saison. Je trouve qu'il amène une espèce de variante avec son intelligence de déplacement. Il est très juste, il est très sûr dans le jeu. Je trouve qu'Hakimi, c'est LE joueur top mondial. Aujourd'hui, c'est le meilleur latéral droit du monde », a affirmé Christophe Dugarry, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, avant d'en rajouter une couche.