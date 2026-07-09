Christophe Dugarry a craqué pour un joueur du PSG : «C'est le meilleur du monde»

Grâce notamment à un grand Achraf Hakimi, le Maroc s'est hissé jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Avant le choc face à l'équipe de France, Christophe Dugarry n'a pas tari d'éloges à l'égard du latéral droit du PSG, qu'il considère comme le meilleur joueur du monde à son poste.
S'il a été blessé pendant une partie de la saison 2025-2026, Achraf Hakimi a tout de même apporté sa pierre à l'édifice au PSG. En effet, le numéro 2 de Luis Enrique a été l'un des artisans du back to back parisien en Ligue des Champions. Logiquement convoqué pour disputer la Coupe du Monde avec le Maroc, Achraf Hakimi a aidé son équipe à se qualifier pour les quarts de finale. Avant le coup d'envoi du choc face à la France, Christophe Dugarry s'est totalement enflammé pour le latéral droit de 27 ans.
«C'est LE joueur top mondial»
« Pour moi, Achraf Hakimi est le Maroc. Il représente tellement. C'est l'ordinateur de cette équipe. Quand Hakimi est bon, le Maroc est bon. C'est pour ça qu'à la CAN, j'ai trouvé le Maroc un peu décevant, parce que lui, il n'était pas en jambe. Il a été beaucoup blessé tout au long de la saison. Je trouve qu'il amène une espèce de variante avec son intelligence de déplacement. Il est très juste, il est très sûr dans le jeu. Je trouve qu'Hakimi, c'est LE joueur top mondial. Aujourd'hui, c'est le meilleur latéral droit du monde », a affirmé Christophe Dugarry, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, avant d'en rajouter une couche.
«C'est bizarre de dire ça d'un latéral droit»
« Il n'y a pas d'autres Marocains qui soient aussi forts que lui à leurs postes. Il est LE joueur. Regarde face au Canada, l'intelligence, le coup franc qu'il tire où il trouve Ounahi. C'est lui qui prend la décision de dire : "on va jouer le coup franc comme ça". Il aurait pu le mettre. J'ai l'impression que c'est lui qui prend les bonnes décisions au bon moment. Quand cette équipe doute un peu, le ballon lui arrive et je trouve qu'il donne un bon tempo. Il anime tout son côté droit. C'est bizarre de dire ça d'un joueur qui évolue au poste de latéral droit, mais il est capable de faire tellement de choses. C'est tellement un plus. Il amène de la confiance à ses partenaires : quand il faut calmer, quand il faut accélérer, quand il faut un petit peu plus. C'est un joueur plus que décisif et très très important », a conclu Christophe Dugarry, champion du monde 98 avec l'équipe de France, sur les ondes de RMC Sport.