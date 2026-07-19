Le PSG a «le meilleur du monde» dans son équipe, un joueur de l’Espagne l’annonce en pleine Coupe du Monde 2026 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG dispose d’un effectif d’une immense qualité. Si dans le couloir droit de la défense, Luis Enrique peut compter sur Achraf Hakimi, de l’autre côté, Nuno Mendes impressionne également. Pour Marc Cucurella, finalise de la Coupe du Monde 2026, le latéral gauche portugais est le meilleur du monde.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique il y a trois ans, le PSG dispose d’une force collective impressionnante. Mais le club parisien peut également compter sur la présence d’individualités très puissantes, notamment dans les couloirs. Recrutés tous deux en 2021, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont véritablement révolutionné la trajectoire du PSG en Europe. Parfaitement utilisés par le coach espagnol, les deux latéraux parisiens sont l’une des raisons qui ont permis au club de la capitale de se hisser sur le toit de l’Europe.

Cucurella désigne Nuno Mendes comme meilleur latéral du monde A gauche, Nuno Mendes impressionne notamment de par sa capacité d’explosivité. Finaliste de la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne, Marc Cucurella s’est soumis à un jeu dans lequel ce dernier devait se taire jusqu’à entendre un meilleur latéral gauche que lui. Le nouveau joueur du Real Madrid s’est tu jusqu’à entendre le nom de Nuno Mendes. « Pour moi, c’est le meilleur latéral gauche du monde », a indiqué l’international Espagnol qui va disputer la finale de la Coupe du Monde ce dimanche face à l’Argentine.