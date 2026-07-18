Maghnes Akliouche au PSG : L’ultime indice qui confirme son transfert ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, le PSG travaille dans l’optique de recruter Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco souhaite rejoindre le club parisien, qui doit encore trouver un accord avec le club monégasque autour de l’indemnité du transfert. Mais alors que son départ ne fait aucun doute, le joueur de 24 ans a sans doute laissé un indice important autour de son avenir sur ses réseaux sociaux.

Le PSG touche au but dans le dossier Maghnes Akliouche. Désireux de recruter le joueur de 24 ans depuis de nombreuses semaines, le club parisien tient déjà un accord avec le milieu offensif sur les bases d’un contrat de cinq ans. Mais Paris doit désormais s’entendre avec l’AS Monaco, qui attend au moins 50M€ pour Akliouche, et qui a déjà refusé trois offres différentes en provenance du PSG.

L’AS Monaco n’apparaît plus sur les réseaux sociaux d’Akliouche Si le champion d’Europe en titre reste très confiant dans ce dossier, Maghnes Akliouche lui, semble déjà avoir tourné la page du côté de l’AS Monaco. Sur son compte Instagram, le joueur né en 2002 a supprimé la mention de son club actuel dans sa biographie… En attendant, le journaliste Fabrizio Romano a récemment expliqué que l’arrivée du milieu offensif au PSG ne faisait plus aucun doute et n’était qu’une question de temps.