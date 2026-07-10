Coupe du monde 2026 : «Je te serai toujours reconnaissante», Shakira touchée par le geste de Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Egérie Nike, ambassadeur de Dior, d'Oakley ou encore d'Hublot, Kylian Mbappé a fait grandir sa renommée mondiale avant tout sur le terrain lors de ses 10 ans de carrière professionnelle. Le capitaine de l'équipe de France sera en demi-finale de cette Coupe du monde 2026 mardi prochain contre le vainqueur d'Espagne-Belgique. Et ce, grâce à la victoire des Bleus face au Maroc jeudi (2-0). Shakira était dans les gradins du Gillette Stadium et a fait passer un message spécial destiné à Kylian Mbappé.

« Shakira, nous sommes prêts ». Kylian Mbappé a ouvert le bal près d'un mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 au stade Azteca au Mexique le 11 juin dernier. Le 23 mai, le clip de la chanson du Mondial : Dai Dai interprétée par Shakira et Burna Boy était rendu public. On a pu y apercevoir le capitaine de l'équipe de France interpeller la chanteuse colombienne ainsi qu'Harry Kane, Luis Diaz, Vinicius Jr, Alphonso Davies, Christian Pulisic, Takefusa Kubo, Jamal Musiala, Rodri, Erling Braut Haaland, et bien évidemment Lionel Messi.

«Saviez-vous que le premier joueur à avoir accepté de participer à mon clip de Dai Dai était Mbappé ?» Avant chaque hymne national des matchs de cette Coupe du monde, au moment de l'entrée des joueurs, la musique Dai Dai est diffusée dans les enceintes du stade. Un succès bien évidemment planétaire pour Shakira et le chanteur nigerian Burna Boy qui comptabilise plus 370M de vues sur YouTube. Dans sa voiture, en marge du quart de finale entre l'équipe de France et le Maroc jeudi auquel elle a assisté avec ses enfants au Gillette Stadium de Boston, Shakira a fait une révélation sur l'implication de Kylian Mbappé dans ce clip pour Dai Dai. « Saviez-vous que le premier joueur à avoir accepté de participer à mon clip de Dai Dai était Mbappé ? »