Désiré Doué : Le PSG prépare un grand changement pour la saison prochaine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une fois de plus étincelant avec le PSG, Désiré Doué fait désormais partie des meilleurs joueurs du club parisien. S’il s’est révélé sur le côté gauche puis droit de l’attaque de Luis Enrique, le jeune Français de 21 ans peut également évoluer au milieu de terrain. D’ailleurs, le coach espagnol aimerait l’utiliser davantage dans ce rôle la saison prochaine.

Le PSG dispose de nombreuses options en attaque. Le club de la capitale peut notamment compter sur la présence de Désiré Doué. Golden Boy 2025, le phénomène formé au Stade Rennais a pris une énorme dimension au cours des deux dernières saisons. Et si le Français s’est surtout distingué sur les ailes gauche et droite de l’attaque de Luis Enrique, ce dernier est également en capacité d’évoluer au milieu de terrain.

Désiré Doué replacé au milieu de terrain ? Comme l’a expliqué le journaliste Loïc Tanzi ce lundi sur les ondes d’Ici Paris Ile de France, le PSG envisage d’ailleurs de faire jouer davantage Désiré Doué au milieu de terrain la saison prochaine. Et pour cause, avec les potentielles arrivées de Maghnes Akliouche et surtout de Yan Diomandé cet été, Luis Enrique risque d’avoir trop de joueurs capables de jouer sur les ailes. Quoi qu’il en soit, Doué dispose de cette polyvalence, comme l’avait expliqué en avril son ancien entraîneur Bruno Genesio.